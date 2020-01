Gentse broers in minder dan 40 dagen de Atlantische Oceaan over Erik De Troyer

21 januari 2020

16u39 0 Gent De Gentse broers Damien en Bernard Van Durme hebben hun tocht er op zitten. Uiteindelijk deden ze er minder dan 40 dagen over om van de Canarische Eilanden naar Antigua in de Caraïben te roeien. Hun exacte tijd: 39 dagen, 21 uur en 2 minuten.

De broers reageerden uitgelaten toen ze voor het eerst in al die tijd weer voet op vaste bodem zetten. Er kwam zelfs Bengaals vuur aan te pas. De broers werden tweede in hun categorie en dertiende in de algemene uitslag tijdens de ‘Talisker Atlantic Challenge’. Een stevige stroming zorgde ervoor dat ze in de laatste dagen nog bijzonder snel vooruit gingen en nog een pak van hun eindtijd konden afschaven.