Gentse brandweer ontwikkelt internationale levensreddende pictogrammen Wouter Spillebeen

27 september 2019

14u55 0 Gent Pictogrammen die aanduiden welke energiebron de motor nodig heeft, worden binnenkort op de voertuigen van Stad Gent, IVAGO en Brandweerzone Centrum aangebracht. Het initiatief komt van de brandweer, die bijvoorbeeld bij een autobrand snel de aanpak moet kunnen bepalen. “Dankzij de pictogrammen kunnen we sneller handelen en levens redden.”

Een elektrisch voertuig met batterijen aan boord moet op een andere manier geblust of behandeld worden dan een dieselmotor. Nu meer en meer voertuigen op alternatieve energiebronnen rijden, is het van belang dat de brandweer snel kan uitmaken welke risico’s aan hun werk verbonden zijn. In 2012 ontstond bij de Gentse brandweer al een idee om dat probleem op grote schaal aan te pakken.

“Veel nuttige informatie was er niet beschikbaar en die was al helemaal niet gestandaardiseerd”, legt Kurt Vollmacher uit, die het project mee opstartte. “Samen met verschillende constructeurs en internationale brandweerorganisaties werkten we daarom een ISO-norm uit.” Zo’n norm is een pakket regels dat internationaal geldt. Daaronder hoort het aanbrengen van pictogrammen en de ontwikkeling van ‘emergency response guides’, die de beste aanpak per aandrijfbron beschrijven.

Wereldwijd

Stad Gent en IVAGO sprongen met Brandweerzone Centrum mee op de kar en brengen de energiepictogrammen aan op hun volledige wagenpark. “Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat onze brandweerlui in optimale omstandigheden hun werk kunnen doen. Als stad werken we er uiteraard graag aan mee”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

De brandweerzone hoopt binnenkort nog meer partners te kunnen overtuigen om de energiepictogrammen aan te brengen. De ISO-norm zal wereldwijd verspreid worden.