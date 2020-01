Gentse bluesmuzikant Little Jimmy plots overleden: van behanger tot in voorprogramma Rolling Stones Sabine Van Damme

06 januari 2020

11u46 29 Gent Gent en de rest van de wereld moeten het voortaan doen zonder bluesmuzikant Little Jimmy. Hij is zondag plots overleden op 75-jarige leeftijd.

Little Jimmy werd geboren als bakkerszoon Marc Claeys in Ledeberg. Zijn bakkersafkomst vereeuwigde hij met de artiestennaam Don Croissant, waaronder hij eind de jaren 90 optrad. Hij begon al heel jong muziek te spelen, eerst als trompettist bij de harmonie van Ledeberg, en schopte het ver. Hij maakte er zijn handelsmerk van om alles op een podium omver te duwen. Dat hij achteraf dan de rekening gepresenteerd kreeg, deerde hem niet. Hij wilde gewoon beroemd worden. En dat lukte.

In de jaren 60 mocht hij met zijn groep Little Jimmy & The Sharks het voorprogramma van The Rolling Stones spelen. Niet dat het hem iets deed. Het concert van The Stones verliet hij zelfs vroegtijdig, want hij moest die avond nog optreden in Gent. Little Jimmy speelde ook voorprogramma’s voor The Who en Led Zeppelin, en vele anderen.

Als leven van de muziek niet lukte, deed Little Jimmy andere dingen. Zo was hij een tijdlang behanger, en in 1985 opende hij zelfs een restaurant. Little Jimmy was op zijn 75ste nog steeds actief Hij stond dan al 60 jaar op de planken. Vorig jaar bracht hij zelfs nog een nieuwe plaat uit, ‘Blue Rebel’, in samenwerking met Tiny Legs Tim. Eind december trad hij nog op in muziekcafé De Loge. Little Jimmy woonde in Machelen, en is daar zondag in de vooravond totaal onverwacht overleden.