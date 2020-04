Gentse BIZON zamelt geld in, zodat kwetsbare kinderen deze zomer op kamp kunnen Jill Dhondt

14 april 2020

14u54 0 Gent BIZON is zich momenteel aan het voorbereiden voor de zomer, wanneer ze kampen organiseren voor kwetsbare kinderen en jongeren. De organisatie merkt dat hun doelgroep extra hard geraakt wordt door de coronacrisis, en wil hen een handje helpen. Ze hebben een crowdfunding opgericht, waardoor anderen hen een dag op kamp cadeau kunnen doen.

BIZON organiseert vakanties voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Elke zomer staan meer dan 150 vrijwilligers klaar om hen de tijd van hun leven te geven. Hoewel er sprake is van een evenementloze zomer, wil de vzw positief blijven. In de hoop dat de kampen zullen doorgaan, leveren ze reeds inspanningen om het inschrijvingsgeld voor deze kampen zo laag mogelijk te houden. Ze hebben een crowdfunding op poten gezet, hopende dat bedrag zelfs helemaal op nul te krijgen. Wie een bijdrage levert van 18 euro, zorgt er alvast voor dat één kind één dag gratis op kamp kan.

Een dag op kamp schenken kan via www.schenkeendagopkamp.be.