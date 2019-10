Gentse biotechbedrijven reageren op schokkende beelden dierproeven: “Ook wij zijn geschokt” Cedric Matthys

15u40 0 Gent Een filmpje waarin apen en honden mishandeld worden in een Duits labo vindt weerklank tot in Zwijnaarde. Twee Gentse biotechspelers kwamen erdoor in een moeilijk parket. “Dit zijn beelden waar ook wij van schrikken.”

Aapjes die aan de armen, de benen en de kop worden samengebonden. Dat beeld circuleert op heel wat nieuwssites. Het komt uit een schokkend filmpje dat is opgenomen in een labo van het Hamburgse bedrijf LPT. Onder andere de Gentse biotechbedrijf Ablynx en Argenx, beide gelegen in het Zwijnaardse Science Park, werken hier vaak mee samen.

“Ook wij zijn geschokt door de beelden”, zegt Joke Comijn, woordvoerder van Argenx. “We werken met dierproeven om potentiële geneesmiddelen te testen. Dat is niet uitzonderlijk voor biotechbedrijven. Alles gebeurt conform Europese regelgeving. Dierenwelzijn staat hierbij voorop. We onderzoeken nu de authenticiteit van de beelden. Als die authentiek zijn, zullen we stappen ondernemen”.

Dierproeven blijven nodig

Bij het andere biotechbedrijf Ablynx horen we een soortgelijke verklaring. “Deze praktijken druisen volledig in tegen onze manier van werken”, zegt woordvoerder Sophie van Wel. “We hebben strikte procedures en onze interne standaarden liggen zeer hoog. Als een externe partner die niet naleeft, wordt het contract onmiddellijk stopgezet.” Wel benadrukt Ablynx dat dierproeven nodig blijven. “We proberen zoveel mogelijk alternatieve methodes te gebruiken, maar soms kunnen we niet anders. Al moeten die proeven dan wel gebeuren met respect voor het dier”