Gentse bibliotheken weer normaal open Wietske Vos

30 september 2020

20u54 4 Gent Vanaf 1 oktober zijn de Gentse hoofdbibliotheek De Krook en de wijkfilialen weer open zoals voor corona, onder veilige omstandigheden wel te verstaan. Een bibliotheekbezoek is niet langer beperkt in tijd en het is opnieuw toegelaten samen naar de bib te gaan.

Na de lockdown in het voorjaar plooide de Gentse bibliotheek terug op een afhaaldienst. In de zomer gingen alle filialen opnieuw open, maar met een beperkt aanbod. Vanaf 1 oktober zijn de bibliotheken weer open zoals vroeger, met een zo groot mogelijk aanbod en onder veilige omstandigheden.

Weer samen naar de bib

Mondmasker dragen en afstand houden blijven verplicht. Een bezoek is echter niet meer beperkt in tijd en het is opnieuw toegelaten om samen naar de bibliotheek te komen. In de Krook zijn de krantenhoek, het tijdschriftenrek, de sprinters, de computers, de zitplekken en de toiletten opnieuw beschikbaar, met respect voor de afstand.

Wijkfilialen

In de wijkbibliotheken zijn opnieuw een catalogus-pc en enkele internet-pc’s beschikbaar waar de afstand kan gerespecteerd worden. Tijdschriften zijn er, kranten nog niet. Toiletgebruik kan, maar alleen voor noodgevallen omdat de schoonmaak onvoldoende gegarandeerd kan worden. Het aantal bezoekers blijft beperkt in de filialen, waar bezoekers gevraagd wordt een mandje te nemen bij het binnenkomen.

Er heerst nog onduidelijkheid over wanneer het Krookcafé heropent en hoeveel studieplekken beschikbaar zijn tijdens de blokperiode. Gedetailleerde info over lenen bij de bib is te vinden in de nieuwe infobrochure.