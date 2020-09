Gentse Bernadettewijk razend: “Daklozenwoningen in de buurt waar wij niet mogen blijven, zijn een slag in ons gezicht” Sabine Van Damme

02 september 2020

20u24 0 Gent De bewoners van de Sint-Bernadettewijk hebben vanavond opnieuw betoogd. Ze blijven eisen dat huisvestingsmaatschappij WoninGent hun ‘schimmelwijk’ gefaseerd afbreekt en heropbouwt, zodat mensen die dat willen daar kunnen blijven wonen. Maar WoninGent besliste gisteren anders. Intussen kregen de bewoners een brief in de bus dat vlakbij hen 11 woningen voor daklozen worden gebouwd. “Een slag in ons gezicht.”

Met een 80-tal waren ze, vandaag aan de kerk in de Sint-Bernadettewijk. Ze hadden spandoeken bij en zelfs een kartonnen woning. Boos zijn ze, allemaal. “Die van de stad zijn een bende lafaards”, klonk het boos. De Sint-Bernadettewijk – bekend van de schimmelwoningen – moet volledig tegen de vlakte. Drastisch ingrijpen is inderdaad nodig, al zijn lang niet alle woningen er even slecht aan toe. Maar sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent wil grondig werken, en dus wordt meteen de hele wijk plat gesmeten en opnieuw opgebouwd. De bewoners moeten dus verhuizen, maar in de ruime omgeving is geen plaats meer voor hen. Herhuisvesten zal gebeuren in andere wijken, zoals het Rabot en de Brugse Poort. En dat pikken de bewoners niet.

“Bovendien kregen we nu allemaal een brief van de stad in de bus, waarin doodleuk staat dat hier vlakbij, aan de Hogeweg, 11 woningen voor daklozen worden gebouwd”, zegt Kelly Verstraete, die de bijeenkomst organiseerde. “Voor ons is er geen plaats, maar dat kan dan wel. Dat is gewoon lachen met de mensen, en getuigt van een compleet gebrek aan empathie. Wij willen hier blijven. Hoe moeilijk kan het zijn om gefaseerd te werken? Wij laten ons niet doen, wij blijven strijden tot er een positief signaal komt. Weet je dat de mensen hier 14 dagen tijd krijgen om te verhuizen als ze een andere woning toegewezen krijgen? Dat is veel te weinig. Anderzijds, mensen die nu al weg willen, mogen niet, en moeten 3 maanden opzeg betalen. Er zijn mensen die nog moeten betalen voor herstellingen en nieuwe kranen, in woningen die binnenkort gesloopt worden. Waar zijn ze eigenlijk mee bezig bij WoninGent?”

Gisterenavond was daar een Raad van Bestuur gepland. Daarin werd een studie voorgelegd over de mogelijkheid om gefaseerd te werken, maar die werd meteen afgeschoten. “Er staan fundamentele denkfouten in die studie”, zegt Tom De Meester van PVDA. “Volgens hen duurt het 8 jaar om 60 nieuwe woningen te zetten als er 60 andere blijven staan. De andere 180 woningen kunnen dan plots op 2 jaar gebouwd worden. Maar als ze alles plat gooien, kunnen ze plots wel 250 nieuwe woningen zetten binnen de 8 jaar. Terwijl het logisch is dat – als je gefaseerd werkt – je nog huur krijgt voor de woningen die blijven staan en dat de impact op de wachtlijst voor een sociale woning voordeliger is.” PVDA was overigens de enige partij die gisteren tégen de volledige sloop stemde. Vlaams Belang was eerder ook fel tegen, maar liet dat alvast niet blijken bij de stemming over de sloop.