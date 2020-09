Gentse Bavet opent eerste restaurant buiten de landsgrenzen, en binnenkort ook over de taalgrens Jill Dhondt

21 september 2020

18u01 0 Gent Het populaire spaghettirestaurant Bavet is ontstaan in Gent, maar heeft intussen heel wat vestigingen over het hele land. Nu werd voor het eerst ook een filiaal geopend over de landsgrenzen heen, in Maastricht. Binnenkort komt er voor het eerst ook een Bavet aan de andere kant van de taalgrens.

Voortaan kan je ook in het buitenland genieten van Bavet-gerechten: op de Markt in Maastricht. Daar openden de Gentse ondernemers achter de keten vandaag een nieuwe vestiging. Daarmee steekt Bavet voor het eerst de landsgrenzen over. Binnenkort gaat de keten voor het eerst ook over de taalgrens piepen. Tussen eind oktober en begin november opent er namelijk nog een nieuw restaurant in Luik.

Groei

De keten kende de afgelopen jaren een enorme groei. Met de nieuwe vestigingen in Maastricht en Luik telt ze intussen twaalf restaurants in zeven verschillende steden. “Elk restaurant vertelt een eigen verhaal”, klinkt het. “Zo zal je in Bavet Maastricht kunnen proeven van het lokale biertje Nova 7 en een Vedett-fluitje. Op de muur staan typische elementen uit de stad, over een paar weken ook aangevuld met de lokale muze.”