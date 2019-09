Gentse Barbara Sarafian schittert in programma Jani vanavond Sabine Van Damme

03 september 2019

08u34 0 Gent Fans van humor en van Barabara Sarafian? Stem vanavond af op VIER, waar onze Gentse diva schittert in het programma ‘Zo Man, Zo Vrouw’. Al snel zal Jani ondervinden dat Barbara de les spellen geen evidentie is.

De man die in het programma de tegenhanger van de Gentse actrice speelt, is filmmaker en presentator Erik Van Looy. Lachen verzekerd dus, vanavond. Barbara drijft het zelfs zo ver dat Jani haar letterlijk uit zijn programma wil. Want welke kritiek hij ook heeft op haar carnavaleske kleerkast, telkens moet hij toegeven dat Barbara met heel veel wegkomt qua kledij. Uiteindelijk vinden beide BV’s de look die Jani hen aanmeet wel fantastisch.

Spektakel verzekerd dus, om 20.35. Alleen al omdat sympathieke Barbara te weinig op tv komt: kijken!