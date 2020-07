Gentse band Transistorcake, die wereldfaam vergaarde met nummer in Grand Theft Auto, brengt nieuwe plaat uit Jill Dhondt Cedric Matthys

08 juli 2020

16u02 0 Gent Orson Wouters (26), het creatieve brein achter Transistorcake, bracht zeven jaar geleden zijn eerste nummer uit. Dat was meteen een succes: het lied werd opgepikt door Soulwax en verwerkt in het populaire videospel Grand Theft Auto. Over twee dagen brengt Orson met zijn band een tweede plaat uit, een mix tussen electro en pop.

Orson woont al even in Gent, maar maakte al lang ervoor muziek. Hij zat nog in het middelbaar toen hij het nummer ‘mr croissant taker’ maakte. Via via kwam dat lied bij Soulwax terecht. “De broers Dewaele zijn het beginnen draaien in hun live sets”, zegt hij. “Het is op die manier in een mix terecht gekomen dat ze voor GTA hadden gemaakt. In het videospel kan je in de auto naar verschillende radiozenders luisteren, en Soulwax FM is er daar één van. Soulwax maakten daarvoor een set van drie kwartier, en mijn nummer zat ertussen.” Het eerste nummer van de jonge Orson ging daardoor de wereld rond.

Zes jaar later richtte de ingeweken Gentenaar de band Transistorcake op. Vorig jaar kwam het eerste album uit: Future Plans. Over twee dagen komt een vervolg, onder de naam ‘Cocktail EP’. “Je kan het beschrijven als elektronische muziek dat neigt naar pop. Een knipoog naar de jaren tachtig.” Vanaf 10 juli kan het album online beluisterd worden, eind dit jaar volgt een vinylplaat. Tegen dan zal de groep ook weer live optreden.