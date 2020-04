Gentse band maakt corona-cover van ‘I can’t live in a living room’ Jill Dhondt

23 april 2020

11u52 0 Gent De Gentse coverband Ultra Vioolet ziet de quarantaine als een kans om creatief uit de hoek te komen. Ze maakten een eigenzinnige versie van het nummer ‘I can’t live in a living room’. De melodie behielden ze, maar de tekst werd in een ander jasje gestoken, vandaar de nieuwe titel ‘I CAN live in a living room’.

De Gentse groep ‘Ultra Vioolet’ telt acht leden: twee zangeressen, drie violisten, een cellist, een contrabassist en een drummer. “We herinterpreteren bestaande nummers op eigenzinnige wijze”, legt Elise Meerburg, één van de zangeres, uit. “Door de coronamaatregelen zijn onze optredens weggevallen, waardoor we momenteel inzetten op promomateriaal.” De achtkoppige band maakt nog steeds covers, zonder hun ‘kot’ te verlaten. Het eerste nummer dat een origineel jasje kreeg was ‘I can’t live in a living room’ van de Brugse groep Red Zebra.

“Dat lied hebben we omgetoverd naar ‘I CAN live in a living room’. De nummers die we nu uitbrengen zijn gerelateerd aan de actuele gevoelswereld van thuisblijvers. ‘I can live in a living room’ was de eerste van die reeks. Volgende week brengen we een tweede cover uit, welke dat precies is, houden we nog geheim. Onze fans mogen ook zelf suggesties doen welke Corona-cover ze willen horen en zien.”

Brood bakken en yoga

Om het nummer aan te passen aan de huidige situatie, werd niet enkel de titel maar ook het eerste vers omgevormd. De eerste paragraaf van het originele lied gaat als volgt:

Tranquilizers make me nervous

I can’t relax no more

Should I go out or stay in

I never had this feeling before

Daar maakten de Gentse muzikanten van:

Coronavirus makes me stay home

I can relax much more

Baking bread, cartoons and yoga

I never had these hobbies before

“Plots begint iedereen brood te bakken, en aan yoga te doen. Waar voordien geen tijd voor was, doet iedereen nu. Dat willen we ook meegeven met onze cover: maak er het beste van in je woonkamer. Pas op, we zijn niet naïef. We beseffen dat het voor sommige mensen een bikkelharde periode is, maar tegelijk willen we anderen helpen om het van een vrolijke kant te bezien.”

Huiskamerconcert

De leden van de groep hebben elk hun deel gespeeld en opgenomen vanuit hun eigen woonkamer. “We houden ons aan de maatregelen. Het is niet meer mogelijk om samen te komen om te repeteren, maar we kunnen wel nog muziek maken. Elk bandlid heeft haar of zijn partij thuis ingespeeld, en al die stukken hebben we gemixt tot het finale nummer. De beelden van de spelende muzikanten, die elk vanuit hun eigen woonkamer spelen, hebben we achteraf gemaakt.”



