Gentse band krijgt Europese prijs voor ‘Gigstarter Artist of the Year’ Jill Dhondt

20 december 2019

18u56 0 Gent De Gentse muziekband ‘The Happy Suspended’ werd in Amsterdam verkozen tot Gigstarter Artist of the Year.

Gigstarter is een Europees platform waarop artiesten eenvoudig gevonden en geboekt kunnen worden. Meer dan achtduizend muzikanten uit acht Europese landen maken er al gebruik van. Aan de hand van de online marktplaats kunnen bands, DJ’s en solo-artiesten spelen voor een breed scala aan evenementen, gaande van privé-feesten tot gerenommeerde festivals in heel Europa.

Elk jaar selecteert Gigstarter een band of solo-artiest van het jaar en een DJ van het jaar. ‘The Happy Suspended’, bestaande uit negen mannen, werd geselecteerd voor de eerste categorie. In de finale namen ze het op tegen de Britse band GARDEN en de singer-songwriter Jade PraiZE uit Nederland. De energieke live show van de Gentse muzikanten wist zowel de jury als het publiek te overtuigen. Het was de eerste keer dat een Belgische band er met de prijs vandoor ging.