Gentse baby’s niet gehaast om 2020 te starten, klein Elle was de tweede om 02.40 uur Sabine Van Damme

01 januari 2020

16u19 0 Gent De Gentse baby’s hadden duidelijk geen zin in het nieuwe jaar. Tegen de middag waren er in het UZ Gent, het AZ Jan Palfijn en het AZ Sint-Lucas welgeteld nul kindjes geboren. In Sint-Lucas was er wel eentje op weg. Het AZ Maria Middelares deed beter, daar hadden ze tegen de middag al 3 kindjes ter wereld geholpen.

Elle Libbrecht ligt lekker warm schattig te wezen in de arme van haar mama, 8 dagen vroeger dan voorzien. Om 01.49 uur was ze er, als tweede baby van 2020 in Gent. (De mama van de eerste baby die om 01.49 uur geboren werd, zag een bezoekje van de pers niet meteen zitten). “Eigenlijk waren we uitgerekend voor 9 januari, maar we voelden wel dat het vroeger zou zijn”, aldus de trotse ouders Jens Libbrecht en Nathalie Van Laere. “Dat het voor 1 januari zou zijn hadden we dan weer niet gedacht. We zaten gewoon thuis in Zomergem gezellig te eten toen om 23.40 uur Nathalie haar water brak. De jaarwisseling hebben we dus in de auto gevierd.” Nathalie had een vlotte bevalling, en om 02.40 uur was kleine Elle er. “Een kleintje, met haar 48 centimeter en 2,995 kilo”, glundert Nathalie. Broertje Sepp van 15 maanden heeft nog niet helemaal door dat hij nu een zusje heeft. “Dat komt wel als ze thuis in haar wiegje ligt”, lachen de ouders.