Gentse architectenwoning decor van nieuwe film Monica Bellucci: “Tegen een ster als Monica zeg je niet neen” Sabine Van Damme

07 september 2019

19u51 12 Gent De film ‘Spider in the web’ die zaterdag in première ging op het filmfestival van Oostende heeft ook een onverwacht Gents kantje. Naast hoofdrolspeelster Monica Bellucci schittert ook de woning van de Gentse architect Glenn Sestig in de prent. “Monica is een fantastische dame", zegt hij.

Met zicht op het Citadelpark ligt in de Lamoraal Van Egmontstraat de ‘Townhouse’ van Glenn Sestig. Die woning is in de film de privéwoning van hoofdrolspeelster Monica Bellucci. Oorspronkelijk zou daar een drietal dagen gefilmd worden, uiteindelijk werden het er zeven. Er werd gefilmd aan de voordeur, in de dressing, de leefruimte, de badkamer en ook in de tuin.

Even twijfel

“De filmploeg is bij mij terecht gekomen via Brauhaus, een organisatie die gespecialiseerd is in ‘location hunting’", zegt Sestig. “Deze showwoning staat te koop, en ze hebben ze gevonden via Architectenhuis.be, een handige site omdat je daar prachtige panden vindt die meestal leeg staan, ideaal voor filmopnames dus. Ik heb even getwijfeld of ik al dat gedoe wel wilde, maar anderzijds, tegen een ster als Monica Bellucci wilde ik geen neen zeggen natuurlijk.” (Lees verder onder de foto)

Sestig ontmoette de Italiaanse filmster ook zelf. “We mochten bij de opnames aanwezig zijn, dus ging ik op een dag langs. Ze waren buiten aan het filmen, en het begon keihard te regenen. Dus ging ik binnen, en in een kamer waarvan ik dacht dat ze niet gebruikt werd, stond zij plots voor mijn neus. Ik wist niet eens dat ze in het huis aanwezig was. Ze was ongelooflijk sympathiek. Ze vroeg of ik de eigenaar was, en we raakten aan de praat. Ze vond het pand fenomenaal.”

Plots stond Monica Bellucci voor mijn neus en we raakten aan de praat. Tijdens de première zaterdagavond op het filmfestival van Oostende heeft ze blijkbaar zelfs naar mij gevraagd, of ik aanwezig was. Architect Glenn Sestig

“De hele crew was trouwens superprofessioneel en heel goed georganiseerd. Alles was netjes afgedekt, en de ruimtes die ze niet nodig hadden, waren ontoegankelijk gemaakt. Een paar dagen later zat ik in Zürich en kreeg ik telefoon van de assistent van Bellucci, met de vraag of ze toch een slaapkamer extra mochten gebruiken, zodat Monica zich kon afzonderen. En tijdens de première zaterdagavond op het filmfestival van Oostende heeft ze blijkbaar zelfs naar mij gevraagd, of ik aanwezig was.”

Thriller

Het hoekhuis van Sestig waar de opnames plaats vonden dateert van de jaren 30, en werd ontworpen door Raoul Van Houtte. Architect Sestig liet zich er echter helemaal in gaan, zonder de woning te laten inboeten aan intimiteit. Alle overbodige tussendeuren in het huis werden weggehaald, en er werd gewerkt met lage spiegels en donkere zuilen. Centraal staat een monumentale trap in natuursteen. Aan de buitenkant bleven de ramen en rondbogen bewaard, als verwijzing naar de late art-decostijl.

‘Spider in the web’ is een misdaadthriller over een oudere spion die geschaduwd wordt door een jongere collega, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de verkoop van chemische wapens in het Midden-Oosten.