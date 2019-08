Gentse Ann-Sophie Claeys neemt deel aan World Transplant Games Sabine Van Damme

09 augustus 2019

14u33 6 Gent Met 12 zijn ze, de Belgen die deelnemen aan de World Transplant Games in Newcastle. Ann-Sophie Claeys – die in 2016 een niertransplantatie onderging – is de enige uit de ruime regio. Maar tegen de volgende editie willen ze veel meer Belgen warm maken. “Bewegen vergroot de overlevingskans van een nieuw orgaan aanzienlijk”, zegt ze.

“Ik doe zelf helemaal niet mee voor het competitieve”, steekt Ann-Sophie (43) van wal. “Ik ga voor de ervaring, om mensen te ontmoeten en om tips uit te wisselen met andere getransplanteerden. En uiteraard ook om te sporten. Ik doe mee aan de werpnummers van atletiek, speerwerpen, discuswerpen en kogelstoten. En daar ben ik serieus voor aan het trainen. Niet dat ik records ga breken, verre van. Maar op de Transplant Games worden wel records gehaald die in de buurt liggen van de records van niet-getransplanteerden. Ik denk bijvoorbeeld dat onze Belgische fietsers het heel goed gaan doen. Ikzelf ga overigens ook bowlen, met Maarten, die in een rolstoel zit.”

Auto-immuunziekte

Waarom ze het allemaal doet? “Een nieuw orgaan heeft vier keer meer kans om te overleven in een lichaam dat sport, of minstens voldoende beweegt. Ik vind dat ik dat verschuldigd ben aan mijn donor. Een donornier gaat gemiddeld 10 jaar mee, door te bewegen zou dat 40 jaar kunnen zijn. Ik verloor mijn eigen nieren door een auto-immuunziekte, en lag drie keer per week een volledige dag aan de nierdialyse. Dat hield mij in leven, maar ik kon niks meer. Ik kon zelfs de Carrefour niet meer doorwandelen. In maart 2016 kreeg ik een nieuwe nier, en dus een nieuw leven. Al wordt dat dikwijls te rooskleurig voorgesteld. Je wordt nooit meer wie je was. Ikzelf bijvoorbeeld heb enorm last van pijn in gewrichten en zenuwen door de medicatie die ik moet nemen. Maar ik kan weer bewegen, en dat doe ik dan ook, heel graag. Daarom ga ik op de World Transplant Games ook helpen, als vrijwilliger. Op zo’n evenement merk je trouwens, door met anderen te praten, hoe goed we het in België hebben qua gezondheidszorg.”

Transplantoux

Vorige winter nam Ann-Sophie al deel aan de Winterspelen voor getransplanteerden, en behaalde toen een bronzen medaille. In juli fietste ze de Mont Ventoux op. “En ik haat fietsen”, lacht ze. Ze wil dat de organisatie Transplantoux aan bekendheid wint. “We gaan nu met twaalf, maar volgend jaar willen we graag met 200 getransplanteerden naar de Europese Spelen gaan, in Ierland. Over twee jaar zijn er weer World Transplant Games in Texas, over vier jaar in Japan. Iedereen die een orgaan- of beenmergtransplantatie heeft ondergaan, kan meedoen.”

De World Transplant Games betaan al sinds 1971. Dit jaar gaan ze door van 17 tot 23 augustus. Ann-Sophie zal haar ervaringen delen op haar Facebookpagina.