Gentse agenten delen 24 pv’s uit voor niet-naleven coronamaatregelen Wouter Spillebeen

20 maart 2020

14u27 12 Gent De Gentse politie stelt vast dat nog niet iedereen de coronamaatregelen goed begrepen heeft en moest sinds woensdagmiddag al 24 pv’s uitschrijven. Zes daarvan zijn voor het niet-naleven van het samenscholingsverbod.

“We danken alle duizenden mensen die de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus wel respecteren”, schrijft de Gentse politie op hun sociale media. Jammer genoeg verdient niet iedereen zo’n dankbetuiging, want de patrouilles die dagelijks op het naleven van die regels toezien, hebben sinds de invoering woensdagmiddag al 24 pv’s opgesteld.

Zes van die pv’s zijn opgemaakt in verband met het niet-naleven van het samenscholingsverbod. De andere pv’s gaan over andere maatregelen. Daarnaast deelde de politie ook 31 waarschuwingen uit.

“Op vraag van het stadsbestuur en in het belang van de volksgezondheid treden wij op tegen overtredingen op deze regels”, klinkt het. “Daarom sturen wij dagelijks patrouilles de baan op die specifiek controleren of de Gentenaar zich aan deze maatregelen houdt. De sancties bij overtredingen zijn niet mis, en terecht. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat nog niet iedereen de maatregelen goed begrepen heeft, waardoor we af en toe moesten ingrijpen.”