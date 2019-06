Gentse advocaten zijn Europees kampioen voetbal Jeffrey Dujardin

25 juni 2019

17u15 0 Gent Een team van Gentse advocaten, Ghent Lawyers FT, deed vorige week mee aan een Europees voetbaltornooi voor advocaten. Het bleek een succes te worden voor onze strafpleiters (en voetballers). Ze werden maar liefst gekroond tot de Europese kampioen.

Het tornooi vond plaats in het Ierse Limerick, met 39 teams uit verschillende landen waaronder zelfs Azebaidjan, Israël en onze Belgen. “We hebben veel te danken aan onze grote kern van 20 man en natuurlijk onze trainer”, zegt kapitein van de ploeg Thomas Gillis. De eerste trainer van de ploeg was niemand minder dan Jacques Poppe. Een gekende onderzoeksrechter op rust uit Gent. “Het was geweldig om dit te winnen, we verloren eerst onterecht een match tegen Marseille maar we bleven vechten en braken door tot de finale”, zegt Gillis. De spannende finale werd uiteindelijk beslist met penalty’s. Een mooie prestatie die verder gezet kan worden volgend jaar in Marrakesh. Daar vind het wereldkampioenschap plaats.