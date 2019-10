Gentse actiegroepen en verenigingen eisen samen een masterplan voor de snelwegen rond Gent Sabine Van Damme

09 oktober 2019

09u54 2 Gent Ademruimte, een samenwerkingsverband van bewoners- en actiegroepen, natuur- en milieubewegingen in en rond Gent, vraagt in een open brief aan de Vlaamse regering om de studieopdracht over de vervanging van het E17-viaduct in Gentbrugge uit te breiden naar de snelwegen R4, E17, B401 en E40. Ze vragen een actieve burgerparticipatie in dit proces, van bij de opstart tot en met de realisatie. Dat meldt Griet Cnudde, die optreedt als woordvoerder voor Ademruimte.

Via ‘De Werkvennootschap’ loopt een overheidsopdracht, waarvan de reikwijdte beperkt is tot het viaduct in Gentbrugge. Vandaag, 9 oktober, moeten de offertes ingediend zijn. Het E17-viaduct moet op termijn - en uiterlijk in 2045 - vervangen worden door een duurzaam alternatief, maar het project mag daartoe niet beperkt blijven. Nochtans is dat wat de enge omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht doet vrezen. Volgens Ademruimte zou dit een historische vergissing zijn.

Ademruimte vraagt dus met aandrang om de omschrijving te verbreden naar ‘een masterplan voor de snelwegen in en rond Gent’. De mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek raakt immers de volledige regio rond Gent, waar de genoemde snelwegen door woon- en natuurgebieden snijden. Er is een geografisch brede macrovisie nodig, vinden zij.

Ademruimte verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord, dat gaat voor ‘een ambitieus omgevingsbeleid met effectieve maatregelen die onze kostbare omgeving versterken’. Ademruimte wijst op het belang van haar oproep voor de huidige en vooral voor de volgende generaties. De principes waaraan het gevraagde masterplan moet voldoen, zijn opgesomd in een 10-puntenmanifest op de website van Ademruimte. Ademruimte roept iedereen op om dit manifest op haar website te ondertekenen.

Net omdat de Vlaamse regering sterk inzet op actieve betrokkenheid van burger en middenveld in een vroeg stadium van het proces, vraagt Ademruimte om ontvangen en gehoord te worden door de bevoegde Vlaamse minister. Ademruimte verenigt heel wat bekende en minder bekende organisaties. Het gaat om Viadukaduk (bewonersgroep Gentbrugge en Ledeberg) Geen 2de R17 (bewonersgroep voor een leefbaar Destelbergen en Heusden) Overlegplatform Zwijnaarde, Leefbaar Baarle WMV (Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint-Denijs-Westrem en Afsnee) Comité Rozemarijn, Werkgroep PAG-as, Voor een beter Gent, Natuurpunt Gent, Natuurpunt Boven-Schelde, Natuurpunt Damvallei en het GMF (GentsMilieuFront)