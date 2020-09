Gents verenigingsleven zoekt woning voor Harjinder Singh (73): “Als hij verhuist zijn we onze penningmeester kwijt” Cedric Matthys

02 september 2020

18u22 1 Gent Enkele Gentse verenigingen zijn op Facebook een campagne gestart om een woning te zoeken voor Harjinder Singh. De 73-jarige man is actief in heel wat vzw’s, maar vindt nergens een betaalbare studio. “Het zou met pijn in het hart zijn mocht ik Gent moeten verlaten”, zegt Singh. “Gent doet me denken aan het Amsterdam van de jaren zestig.”

Een studio - zonder veel luxe - voor maximaal 550 euro. Daar is Harjinder Singh (73) nu al maanden naar op zoek. De voorzitter van het Gents Minderhedenforum woont nog maar een goede vier jaar in Gent, maar maakte zich op die korte tijd onmisbaar in heel wat verenigingen. Die zitten nu met de handen in het haar omdat Singh dreigt te verhuizen. Zijn huis in de Braemstraat in Gentbrugge wordt binnenkort verbouwd. En hoewel zijn huidige huisbaas speciaal een brief schreef waarin staat dat hij zijn huur steeds op tijd betaalt, vindt de karige zeventiger geen nieuw onderkomen.

“Harjinder denkt eraan om in te trekken bij familie in Leuven, maar dat zou zonde zijn", zegt Lennart Thienpont, coördinator van de socio-culturele organisatie VOEM. “Hij is erg graag gezien en is ook voor onze vzw een grote hulp. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de centen van de vereniging. Hij bereidt onder meer onze boekhouding voor. Iemand vinden die daar iets van af weet, is niet eenvoudig. Toen we hoorden van Harjinder zijn plannen hebben we dan ook meteen een oproep gelanceerd op Facebook. We hopen dat hij via die weg toch een woning vindt. We willen hem het liefst zo dicht mogelijk bij ons houden.”

Bijzondere verschijning

Of Harjinder effectief zal verhuizen, moet de toekomst uitwijzen. Al zou Gentbrugge dan wel een bijzondere verschijning verliezen. Harjinder komt oorspronkelijk uit het Nederlandse Roermond, maar werd jaren geleden sikh. Aanhangers van deze oosterse godsdienst laten lange baarden groeien en dragen een tulband op het hoofd. “Kinderen denken soms dat ik de kerstman of sinterklaas ben”, zegt Singh al lachend, “maar voor de rest krijg ik hier in Gent vooral positieve reacties. Mensen zijn oprecht geïnteresseerd in mijn geloof en stellen vragen. De sfeer hier in Gent voelt wat aan als Amsterdam in de jaren zestig. Iedereen is hier relaxed. Het zou met pijn in het hart zijn, mocht ik deze stad moeten verlaten.”

Heb je een studio voor Harjinder Singh in de aanbieding? Neem dan contact op via de Facebookpagina van VOEM.