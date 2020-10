Gents Universiteitsmuseum: geen eindeloze reeks wetenschappelijke feiten, wel de verhalen achter de wetenschap(per) Wietske Vos

01 oktober 2020

15u06 0 Gent Een Forum voor Wetenschap, Twijfel en Kunst: zo noemen de initiatiefnemers het nieuwe Gentse Universiteitsmuseum (GUM). Het oorspronkelijke openingsweekend was gepland in maart, maar ging niet door wegens corona. Vanmorgen werd het lintje officieel doorgeknipt, maar eigenlijk opent het GUM de hele maand oktober lang.

UGent-rector Rik Van de Walle en schepen van cultuur en stadsontwikkeling Sami Souguir (Open Vld) lieten zich vandaag door directeur Marjan Doom rondleiden door het gloednieuwe GUM, gevestigd middenin de Plantentuin van de UGent. “Ik heb zoiets nog nooit gezien, en ik denk te mogen zeggen dat ik al heel wat musea gezien heb”, zegt Van de Walle. “De positionering, de belichting, de architectuur… Het is indrukwekkend.”

Het GUM is dan ook geen klassiek wetenschapsmuseum. Meer nog dan de presentatie valt op wat in de collectie getoond en vooral ook niet getoond wordt. Geen eindeloze rijen vitrinekasten met wetenschappelijke feiten, wel het verhaal áchter de wetenschap(per), die nog lang niet alles weet en vaak twijfelt. “Met dit museum willen we duiden waarom wetenschappers niet kunnen antwoorden op de vraag of er over een jaar een vaccin tegen COVID-19 is”, zo linkt GUM-directeur Marjan Doom de relevantie van het museum aan de actualiteit. Doom laat zich overigens liever ‘curator’ noemen, waarin het woord ‘curatief zit’, wat ‘verzorgend’ betekent: “Zorg voor het belang van de wetenschap en het weten, zorg voor het belang van het niet weten.”

Het nieuwe GUM, waaraan in totaal tien jaar is gewerkt, bestaat uit 2 verdiepingen met een vaste collectie en 1 verdieping voor tijdelijke exposities. Voor de vaste collectie werd een keuze van 800 items gemaakt uit een verzameling van 400.000 (!) voorwerpen. Daarmee is de GUM-collectie de grootste Vlaamse erfgoedcollectie. De bezoeker maakt kennis met de collectie aan de hand van de zeven instrumenten van de wetenschapper: chaos, twijfel, model, meten, kennis, verbeelding en netwerk. De informatie, steeds beschikbaar in het Nederlands en Engels, bestaat uit twee lagen: de direct zichtbare teksten zijn kort, toegankelijk en toegespitst op het vertellen van opmerkelijke verhalen. De wetenschappelijke content voor de specialisten is te vinden door de tabletschermen die her en der verspreid staan, te raadplegen.

Denkbeelden loslaten

Tekenend voor wat het GUM wil vertellen, is het verhaal bij de op sterk water gezette octopus met één opmerkelijk lange arm. Doom: ‘Wetenschappers vonden deze arm binnenin het lichaam van vrouwelijke octopussen, en dachten aanvankelijk dat het om een parasiet ging. Later bleek dat het een arm van een mannetje was, waarmee hij een pakketje sperma in de mantel van het vrouwtje afzet. Omdat het vrouwtje dan soms agressief wordt, laat hij die arm gewoon los. Dit toont aan hoe je soms bepaalde denkbeelden moet loslaten om tot nieuwe inzichten te komen.”

Een andere blikvanger is een preparaat van een vrouwenhoofd met hals en hand, uit de eerste helft van de 19de eeuw. “Waarschijnlijk was dit een vrouw die overleden is in het hospitaal van De Bijloke en wier lichaam nooit geclaimd is”, vertelt Doom.

Wie het GUM zelf gratis wil ontdekken, kan er de hele maand oktober terecht voor de openingsmaand. Vooral in de weekends is er voor gezinnen heel wat te beleven, met een de keuze uit verschillende ‘menu’s waarbij je een museumbezoek kunt combineren met een activiteit, workshop… . Reserveren is verplicht.

