Gents Universiteitsmuseum aan Ledeganck opent in maart 2020: “Klemtoon op zoektocht naar kennis” Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

15u51 0 Gent In 2020 is Gent een nieuw museum rijker. Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM) opent maart volgend jaar middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K. “We willen de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken”, zegt Marjan Doom, directeur van het GUM.

Het GUM wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Het openingsweekend is voorzien voor zaterdag 21 en zondag 22 maart.

Het museum zal een inkijk geven in de unieke wetenschappelijke collecties van de universiteit, van biologie tot etnografie, van geneeskunde tot psychologie. De bezoeker duikt in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij/hij tegen? En welke impact heeft dat alles op ons leven en denken? Een museum waarin je op ontdekking gaat, maar ook één dat je af en toe graag doet twijfelen.

In de voetsporen van vinvis Leo

De voorbije jaren kon men al proeven van de aparte aanpak van het nieuwe museum, onder andere met de installatie van vinvis Leo in de Sint-Baafskathedraal. De vinvis die op de voorsteven van een schip in de Gentse haven belandde, werd in de kathedraal tentoongesteld en begeleid door een gedicht van Peter Verhelst. Het GUM wil op die weg verdergaan en zo de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken.

Geen lofzang op de universiteit

De Universiteit Gent kiest ervoor om niet louter een lofzang van de eigen verwezenlijkingen te brengen, ook geen succesverhaal van wetenschappers in hun ivoren toren. Maar een verhaal dat wetenschap in al haar facetten toont, met vallen en opstaan. “We willen een wetenschapsmuseum zijn dat de klemtoon legt op de zoektocht naar kennis. Geen éénzijdige jubelzang van wetenschappelijke succesverhalen, noch een verafgoding van briljante geesten. Wel een realistische schets van de wetenschappelijke praktijk met al haar menselijke valkuilen”, zegt Doom. UGent rector Rik Van de Walle vult aan. “We willen alle aspecten van de wetenschap via dit nieuwe Gentse museum naar het grote publiek brengen en de mensen tonen waarover het gaat: een geheel van prikkelende stellingen, feiten, vragen en experimenten. Maar ook de twijfel, de verwondering en de ontdekkingen van de wetenschapper komen er aan bod. In het GUM zal je kunnen ervaren wat de kern van wetenschap is.”

Een museum voor iedereen die durft denken

Het grote publiek kan onder meer een uitgebreid programma lezingen, rondleidingen, debatten, workshops verwachten. Het GUM werkt hiervoor samen met de universiteit, maar ook met andere culturele, sociale en educatieve organisaties.

Het is geen toeval dat de opening plaatsvindt in maart 2020. Een bezoek aan het GUM is ideaal te combineren met een bezoek aan de grote Van Eyck-tentoonstelling in MSK Gent (van 1 februari t.e.m. 30 april 2020) of aan de Gentse Floraliën (van 1 t.e.m. 10 mei 2020).