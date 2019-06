Gents tramverkeer ligt plat Sabine Van Damme

24 juni 2019

09u19 0 Gent Er is momenteel geen tramverkeer in Gent centrum.

Alle rijtuigen staan stil sinds iets na 9 uur, door een kabelbreuk in de Limburgstraat. “Meer informatie hebben we nog niet, en we doen ons best het euvel zo snel mogelijk te herstellen”, klinkt het bij De Lijn. Hoe lang dat zal duren is niet duidelijk.