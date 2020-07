Gents Theatergezelschap organiseert toneel in openlucht: elke acteur een eigen podium, de toeschouwer een eigen koptelefoon Jill Dhondt

14 juli 2020

13u54 0 Gent Het Belgisch Repertoire Theater bedacht een originele manier om coronaproof voorstellingen te organiseren. De drie acteurs krijgen elk hun eigen podium en de toeschouwers zitten ver genoeg uiteen in openlucht. Om het toneel verstaanbaar te houden, krijgt elke bezoeker een eigen, ontsmette koptelefoon.

“Corona strooit roet in het eten van heel wat culturele events”, zegt Paul acteur Paul Ooghe. “Als ze al doorgaan, voelen veel bezoekers zich nog op hun ongemak in een opeengepakte zaal. Daarom bedacht BRT een theaterconcept dat volledig ‘coronaproof’ is. Vanaf 7 augustus speelt het theatergezelschap ‘Huwelijksspel’ van Edward Albee in openlucht. Een uur en een half brengen drie acteurs een komisch samenspel tussen twee rationele personages die door de intensiteit van hun liefde, elkaars grootste vijand zijn geworden. Het publiek mag naar hartelust proesten, aangezien de afstand verzekerd is.”

Niet enkel de toeschouwers, maar ook de acteurs kunnen de afstandsregels respecteren in de tuin van het Centrum Ros Beyaerd, waar de voorstellingen plaatsvinden. Spelers Paul Ooghe, Geert Willems en Pieter Klinck krijgen elk hun eigen podium. De dialogen, de ruzies, zelfs de vechtpartijen: alles gebeurt op veilige afstand, vaak met een kwinkslag naar de pandemie. Voor optimale verstaanbaarheid zal elke acteur een eigen microfoon dragen en elke toeschouwer een eigen, ontsmette en draadloze koptelefoon krijgen. “Zo kunnen de toeschouwers het gebeuren uitstekend volgen, zelfs als zitten ze op een corona-veilige afstand van de podia en van elkaar. Een bijkomend voordeel: niemand uit de omgeving lijdt onder geluidsoverlast. Behalve bij het applaus aan het einde, misschien.”

Naast de vaste voorstellingen in de tuin van het Centrum, bieden de acteurs ook reisvoorstellingen aan. Wie interesse heeft kan een voorstelling in eigen tuin laten doorgaan.

De voorstellingen lopen van 7 tot 23 augustus, in de Sint Pietersaalststraat 74 , Gent.