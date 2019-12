Gents theatergezelschap brengt Hugo Claus naar Zuid-Amerika (en terug): “We zijn benieuwd hoe iemand van buitenaf met een Vlaams icoon zal omgaan” Jill Dhondt

23 december 2019

09u00 7 Gent Het theatergezelschap Belgisch Repertoire Theater heeft zijn thuisbasis in Theater Box, het kleinste theatertje van Gent. Enkele dagen geleden keerden enkele leden terug van Peru, waar ze een regisseur hebben gecast om een stuk van Hugo Claus te regisseren.

De stukken van het beroepsgezelschap BRT werden tot nu toe - op één uitzondering na - geschreven door een buitenlandse schrijver en geregisseerd door een Belgische regisseur. “We wilden dat eens omdraaien”, vertelt Paul Ooghe, artistiek leider van het gezelschap. “We wilden een Belgisch stuk laten regisseren door een buitenlander. Niet door een Fransman, een Nederlander of een Duitser, want dat gebeurt vaak, maar door iemand die verder weg staat van onze eigen cultuur. Daarom hebben we vorige zomer een oproep gelanceerd in Peru.”

Enkele dagen geleden reisde Paul met twee andere leden van het gezelschap naar daar om audities te houden voor een regisseur die ‘Een bruid in de morgen’, het eerste stuk van Hugo Claus, zal regisseren. “Meestal worden audities gehouden voor acteurs of zangers. Voor regisseurs in het vrij nieuw.” Het Gentse trio had meteen een klik met de Peruviaanse designer-regisseur Cezar Ulloa Cuellar. “Cesar is een pientere, jonge gast van rond de 28. De originele manier waarop hij het stuk benadert sprak ons meteen aan. Hugo Claus is één van onze grote iconen. We zijn benieuwd hoe iemand van buitenaf daar mee zal omgaan.”

Claus in een Peruviaans jasje

Tijdens de audities leerde Paul dat het Vlaanderen van eind de jaren ‘50, dat Claus in zijn stuk beschrijft, heel wat gelijkenissen kent met het Peru van vandaag. “Het stuk gaat over een disfunctioneel gezin dat aan lager wal is geraakt, met een zweem van incest. Die situatie is zeer herkenbaar voor het hedendaagse Peru. We zijn dan ook heel benieuwd wat Cezar met het stuk van Claus gaat doen.” Het stuk gaat volgend jaar in november in première in Theater Box. Vijf Vlaamse beroepsacteurs zullen het stuk in het Vlaams brengen.

