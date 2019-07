Gents stadsbestuur wil snel actieplan van Rozebroeken: “Iedereen moet zich veilig voelen” Sam Ooghe

10 juli 2019

13u23 14 Gent Het Gents stadsbestuur heeft aan LAGO, dat met een publiek-private samenwerking Rozebroeken uitbaat, gevraagd om tegen maandag een actieplan te ontwikkelen over grensoverschrijdend gedrag in het zwembad. Dat gebeurt naar aanleiding van Het Gents stadsbestuur heeft aan LAGO, dat met een publiek-private samenwerking Rozebroeken uitbaat, gevraagd om tegen maandag een actieplan te ontwikkelen over grensoverschrijdend gedrag in het zwembad. Dat gebeurt naar aanleiding van een anonieme getuigenis van een medewerker van het zwembad in onze krant. “We moeten alle mogelijke maatregelen nemen die de veiligheid en het plezier van de bezoekers en medewerkers garanderen.”

Dinsdag vond er al overleg plaats tussen de directie van LAGO en het Gents stadsbestuur, waarbij Gent maatregelen vroeg voor grensoverschrijdend gedrag in het zwembad. Dat overleg kwam er naar aanleiding van een recent zedenfeit. “Maar ook ik las deze ochtend de anonieme getuigenis in de krant", aldus bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld). “Daarom heb ik tegen maandag een bijkomend actieplan aan LAGO gevraagd om te weten hoe ze hier in de toekomst mee zullen omgaan en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.”

Vertrouwenspersonen

In de getuigenis vertelt een anonieme medewerker van Rozebroeken over de zwijgcultuur die zou heersen in het zwembad. De lokale directie zou op klanten inpraten om geen klacht in te dienen, en zelfs politie afbellen wanneer die al verwittigd is door personeel van het zwembad. In het extra actieplan, dat maandag toegelicht moet worden bij het stadsbestuur, zal LAGO oplossingen moeten voorzien. “Sowieso liet de directie ons weten dat alle medewerkers vandaag wordt gevraagd om aan een neutrale vertrouwenspersoon elke bezorgdheid die ze hebben in alle openheid mee te geven”, aldus Bracke. “Medewerkers zijn van onschatbare waarde, zij zijn de ogen en oren op de vloer en pikken de belangrijkste signalen op.”

“Vandaag heeft het complex al een beleid, met onder meer camera’s, aanspreekbare redders die ingrijpen wanneer nodig, sfeerbeheerders, en medewerkers die daar elke dag zorg voor dragen. Maar het is belangrijk om te kijken hoe dit nog beter kan.”

Zwarte lijsten

Rozebroeken zelf is vragende partij voor meer controle op problematische klanten. “We vroegen ook aan de directie dat de toegang ontzegd zou worden aan mensen waarvan men via de redders weet dat er herhaaldelijke incidenten gebeuren", aldus Bracke. “Dat kan nu al. Het lijkt ons ook een goed idee dat er identiteitscontrole komt aan de kassa. Op die manier worden mensen die met slechte bedoelingen naar het zwembad komen, afgeschrikt. Zwarte lijsten? Dat is iets anders, natuurlijk. Dat moet verder onderzocht worden.”

Dat er een extern onderzoek van de stad komt, zoals oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA meteen vroegen, wil Bracke nog niet gezegd hebben. “We willen nu eerst het intern onderzoek van LAGO afwachten. Er is momenteel een vertrouwensvolle relatie met de nationale directie van LAGO. We wachten dus hun intern onderzoek af. We we zullen samen naar hun extra actieplan kijken en zien welke bijkomende maatregelen zij willen treffen. Pas dan beslissen of er nog andere maatregelen genomen moeten worden.” De oppositie eiste ook een extra commissie voor tekst en uitleg. “Als ze dat willen, maak ik daar zeker tijd voor", aldus Bracke.

“Ik wil alleszins nog eens benadrukken dat wij elk signaal ernstig nemen en dat elke bezoeker én medewerker zich veilig moet kunnen voelen in het complex. Dit geldt ook voor de directie van LAGO. We zullen alleszins, samen met LAGO, alle mogelijke maatregelen nemen die de veiligheid én het plezier van de bezoekers en medewerkers garanderen. Rozebroeken is een fijne plek en dat moet het ook blijven. Ook voor vrouwen, ook voor kinderen, voor alle Gentenaars.”