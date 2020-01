Gents stadsbestuur: “Nog onduidelijk of Delphine Boël een straat kan krijgen” Erik De Troyer

28 januari 2020

18u00 0 Gent Krijgt Delphine Boël een eigen straat, plein of park nu ze officieel de dochter is van koning Albert II? Het is een vraag die ook het stadhuis bezighoudt. Gewezen gemeenteraadslid en schepen Guy Reynebeau Krijgt Delphine Boël een eigen straat, plein of park nu ze officieel de dochter is van koning Albert II? Het is een vraag die ook het stadhuis bezighoudt. Gewezen gemeenteraadslid en schepen Guy Reynebeau pleitte er vandaag alvast voor. De diensten van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bekeken de zaak intussen en of het kan blijkt nog niet helemaal duidelijk.

“Een straat of een plein vernoemd krijgen kan inderdaad enkel indien iemand al overleden is. Er is echter een uitzondering voor leden van de koninklijke familie. Zo heeft Koningin Mathilde bijvoorbeeld al haar eigen plein. Nu is de vraag of we Delphine Boël ook effectief mogen beschouwen als een lid van de koninkijke familie. Daar zal nog wat onduidelijkheid moeten opgeklaard worden”, klinkt het. “We zijn wel met een inhaaloperatie bezig om meer straten naar vrouwen te vernoemen. Op dat vlak heeft ze alvast een streepje voor.”