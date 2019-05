Gents stadsbestuur bezorgt meteen boodschappenlijstje aan nieuwe regeringen Erik De Troyer

24 mei 2019

17u21 8 Gent Welke nieuwe regeringen binnenkort ons land besturen wordt pas dit weekend beslist maar de stad Gent heeft alvast een boodschappenlijstje klaar met alle punten waarbij hulp verwacht wordt bij de Vlaamse, federale en Europese overheden.

“We hebben als stad niet alle tools zelf in handen om te realiseren wat we willen. We reiken de hand naar de volgende regeringen om goed samen te werken, ongeacht welke partijen er aan de macht komen. We zullen wel achter hun veren zitten”, belooft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

De lijst van het memorandum is lang. Zo’n 150 punten staan er in opgesomd. Van een voorstadsnet en nachtnet voor het openbaar vervoer tot beperking van geluidsoverlast door verkeer. Maar ook het omvormen van het Koning Albertpark tot Gents ‘Central Park’ of het uitbreiden van de capaciteit van de scholen.

“Hoeveel dit in totaal zou kosten valt niet te berekenen”, geeft schepen van financiën Rudy Coddens (sp.a) toe. “Dit is een basis om mee te onderhandelen. Het geeft aan hoeveel er moet gebeuren in Gent. Wat we nodig hebben zijn Gentse parlementsleden die kunnen wegen op de debatten. Een Gentse minister zou ook kunnen helpen. Dat zou geen verschil mogen maken maar iedereen weet dat dat wel van belang is om zaken gerealiseerd te zien.”

Het memorandum valt hier te raadplegen.