Gents solidariteitsfonds voor extra kwetsbare personen Jill Dhondt Sabine Van Damme

19 maart 2020

08u32 0 Gent Een Hart Voor Vluchtelingen, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Hand in Hand Gent, Woon Gift Gent, De Tinten, Victoria Deluxe en De Rode Lotus slaan de handen in elkaar om kwetsbare groepen beter te beschermen tegen het coronavirus.

“Precaire groepen zoals daklozen, vluchtelingen en oudere mensen in armoede, staan erg kwetsbaar tegenover het coronavirus”, zegt Evelyne Huughe van Een Hart Voor Vluchtelingen. “Wij, solidariteitsgroepen in Gent willen niet zomaar stilzitten, maar informatie verspreiden, water geven en noden signaleren. Daarbovenop lanceren we één rekeningnummer voor een gezamenlijk noodfonds, zodat we eten kunnen kopen, een neusspray of een proper onderbroek voor kwetsbare personen die ziek worden.

Storten kan op het rekeningnummer BE04 8901 5426 8831 van Een Hart Voor Vluchtelingen met de vermelding ‘Corona’.