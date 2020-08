Gents restaurant schenkt tien procent van winst aan Libanese goed doelen: “We willen bijdragen aan de heropbouw van Beiroet” Jill Dhondt

10 augustus 2020

17u39 0 Gent Nehme Darwiche runt samen met zijn vrouw Caroline Delbecque meerdere contactloze hotels in Gent en het Libanese restaurant Beiruti in de Voldersstraat. Als geboren en getogen Libanees wil Nehme zijn thuisstad Beiroet steunen na de ramp die er vorige week plaatsvond.

De Libanese Nehme en de Gentse Caroline waren geschokt toen ze het nieuws hoorden van de ontloffing in Beiroet. Hoewel ze al enkele jaren de Heirloom hotels en restaurant Beiruti runnen in Gent, ligt hun hart nog steeds voor een deel in Libanon. Ze besloten daarom om 10 procent van hun inkomsten te doneren aan twee goede doelen. “De helft daarvan gaat naar het Libanese rode kruis dat de vele slachtoffers ter plaatse zo goed mogelijk tracht te helpen”, zegt Nehme. “De andere helft gaat naar mijn vroegere school dat zoals vele andere gebouwen zwaar beschadigd is. Het heeft geen dak, deuren en ramen meer door de ontploffing.” Nehme wil letterlijk zijn steentje tegen de start van het nieuwe schooljaar, om te verhinderen dat de kinderen daar gehinderd worden in hun leerpad.

Door de coronacrisis hebben Nehme en Caroline het nochtans zelf niet gemakkelijk. Het restaurant en de hotels draaien niet op volle toeren, maar toch besloten ze om een deel van hun winst af te staan. “Wat mijn vrouw en ik meemaken door corona is moeilijk, maar wat in Beiroet gebeurt, is nog veel erger. We willen absoluut bijdragen aan de heropbouw van de stad.”