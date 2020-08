Gents restaurant plant intiem concert met schlagerzanger Christoff: “Alle artiesten snakken naar een podium” Cedric Matthys Sabine Van Damme

28 augustus 2020

18u26 0 Gent Liefhebbers van de betere Vlaamse schlager zetten het best zaterdag 10 oktober met stip in de agenda. Schlagerkoning Christoff treedt die dag op voor een beperkt publiek in restaurant De Abt vlakbij het Sint-Pietersplein. “Onze concertreeks deze zomer pakte zo goed uit dat we er nu een vervolg aan breien”, zegt organisator Ivan Saerens.

Ivan Saerens heeft er een bijzonder zomer opzitten. De ondernemer was klaar om in juli voor de twintigste keer de Gentse Feesten op het Sint-Baafsplein te organiseren, maar daar stak corona een stokje voor. Daarom zette hij -met steun van de Stad Gent- een reeks intieme concerten op in De Abt, zijn restaurant vlakbij z’n geliefde plein. “Die concertreeks pakte zo goed uit dat we er nu een vervolg aan breien", zegt Saerens. “Deze zomer pakten we uit met de Artistieke Zomer van De Abt, vanaf 16 september gaan we de artistieke herfst in. Tot en met 12 november plannen we maar liefst 30 optredens voor telkens maximaal 50 personen. Sommige shows, zoals die van comedian Han Solo, zijn intussen al uitverkocht, maar voor heel wat andere optredens hebben we nog tickets.”

Schlagerkoning

Op de affiche staan naast Gentse namen als Koen Crucke of Kurt Burgelman, ook andere Vlaamse sterren. Zo strikte de ondernemer schlagerkoning Christoff. “Normaal gezien betaal je 45 euro voor een hoofdgerecht, een dessert en het concert”, legt Saerens uit. “Enkel bij Christoff komt hij 20 euro bij omdat zijn gage wat hoger ligt. Toch blijft ook dat een erg schappelijke prijs. Hoewel we nu zonder subsidies werken, kan je de meeste artiesten nu net iets goedkoper boeken. Zij snakken naar aan podium én de Gentenaar zoekt vertier. De perfecte win-winsituatie.”

Meer info: www.deabt.gent/herfst2020