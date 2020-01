Gents Openbaar Ministerie vraagt internering voor beruchtste tafelschuimster van het land Cedric Matthys

10 januari 2020

10u50 2 Gent Nadine W., de beruchtste tafelschuimster van het land, is vrijdagvoormiddag voor Gentse rechtbank verschenen. De dame zit voorlopig tot 2026 in de cel, maar haar advocaat Peter Gonnissen vecht al de hele week vonnissen aan in Brugge en Gent. “Mijn cliënte heeft hulp nodig en geen gevangenisstraf.”

Het was me een weekje voor Nadine W. De beruchte tafelschuimster, die in maar liefst 120 restaurants ging eten zonder te betalen, vocht in Brugge en Gent haar straf aan. De dame kwam in het verleden amper opdagen tijdens haar processen en reeg zo de veroordelingen aan elkaar. W. zit intussen in de cel tot 2026, maar daar wil haar advocaat Peter Gonnissen iets aan doen. “Mijn cliënte heeft hulp nodig en geen gevangenisstraf", zei hij. “W. heeft sinds haar tienerjaren psychische problemen en viel de jongste jaren erg diep. Ze zwierf dakloos door de straten.” In Gent werd W. destijds bij verstek veroordeeld voor tafelschuimen in een vijftal restaurants.

Verschillende standpunten

W. was er vrijdagvoormiddag zelf niet bij in de Gentse rechtbank. Haar advocaat gaf aan dat dit toch geen zin had. Zijn cliënte is nog louter fysiek aanwezig en leeft voor de rest in haar cocon. Dat bleek ook uit het psychiatrisch verslag dat Gonnissen liet opmaken. Met dat document probeert de advocaat de straf van W. terug te draaien. Hij hoopt dat de rechters oordelen dat zijn cliënte ontoerekeningsvatbaar is, maar daarover heerst voorlopig verwarring. “Ik heb deze week zaken aangevochten in Brugge en in Gent”, licht de advocaat toe. “Het viel met op dat het Openbaar Ministerie niet duidelijk was wat ze nu juist wilden. De procureurs nemen verschillende standpunten in.”

Onweerstaanbare drang

Concreet vroegen in Brugge drie procureurs de toepassing van artikel 71 uit het Strafwetboek. Hierdoor kan de beklaagde vrijgesproken worden omdat ze handelde uit “onweerstaanbare drang”. Een andere Brugse procureur vroeg dan weer de internering, wat ook de mening was van de Gentse procureur. Gonnissen hoopt nu dat de procureurs met elkaar overleggen en allemaal dezelfde straf vorderen. Ook hamert hij erop dat de verschillende zaken samen behandeld moeten worden. “Mijn cliënte kreeg steeds de minimumstraf van drie maanden", zei hij. “Hierdoor stapelden de straffen zich op. De feiten zijn wat zijn ze zijn, maar we moeten ze ook in perspectief zien. De bedragen die W. niet betaalde zijn miniem. Ze bestelde steeds croques monsieurs of broodjes, weliswaar in tweevoud. Ze geloofde immers dat haar vriend, die jaren geleden stierf, meeging op restaurant. Kortom, ze leeft niet meer op deze planeet. Ik vraag dan ook om rekening te houden met de verzachtende omstandigheden.” Uitspraak op 14 februari.