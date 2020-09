Gents onderwijs moet voorlopig niet strenger, en kan tot 25 september ‘code geel’ behouden Sabine Van Damme

11 september 2020

14u19 1 Gent Het Gents onderwijs mag voorlopig blijven doorgaan zoals het bezig is. De voorbije week werden in 15 scholen al 30 leerlingen en 3 leerkrachten in quarantaine gezet omwille van coronabesmettingen, maar op de scholen zelf is de ziekte nog niet overgedragen. Er is dus nog geen reden om naar een strenger pandemieniveau over te schakelen. “Dit is wel een momentopname”, aldus schepen Elke Decruynaere. “Blijf dus de regels zeker volgen.”

De stad Gent beslist zoiets niet zelf, zelfs de onderwijsgroepen hebben geen vrije keuze. Het is de RAG, de federale Risk Assessment Group, die de Covid-situatie landelijk monitort, en die ook analyseert wat de impact op het onderwijs is. Steden en gemeenten met verhoogde risico’s worden op deze manier geïnformeerd en gevraagd om, indien nodig, een lokale analyse te maken. Elke donderdag wordt een lijst bekend gemaakt met gemeenten waar er naar een strenger regime moet worden overgeschakeld. Gent was daar gisterenavond voor de tweede week op rij niet bij.

“Ondanks het feit dat het aantal positieve besmettingen in Gent de laatste tijd gestegen is, heeft de RAG inderdaad geoordeeld dat het voor Gent niet nodig is om over te schakelen naar code oranje”, aldus schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Dit komt omdat de RAG beschikt over alle cijfers van het land, deze afzet tegen de demografische cijfers en zicht heeft op de locaties waar de concentratie aan besmettingen het hoogst is.”

Er is op dit moment dus geen signaal dat de Gentse scholen naar een strenger pandemieniveau moeten overschakelen. De zogenaamde ‘code geel’ en de scenario’s die daarvoor zijn bepaald, blijven gelden tot 25 september. Decruynaere: “We houden de vinger aan de pols en evalueren elke week. Belangrijk is te weten dat dit maar een momentopname is. Volgende week kan die inschatting anders zijn, waardoor het er voor na 25 september anders zou uit zien. Daar zit telkens nog een week tussen, omdat er tijd nodig is om de omschakeling naar een hoger pandemieniveau te maken.”

In Gent, met zijn 180-tal scholen, 57.000 leerlingen en 9.400 leerkrachten, waren er de laatste 7 dagen in een 15-tal scholen een 30-tal besmettingen bij leerlingen en een 3-tal bij leerkrachten, zo blijkt uit de cijfers van de RAG. De situatie wordt van nabij opgevolgd op de verschillende niveaus, ook door de Stad Gent zelf. De Stad Gent roept leerlingen, leraars en ouders op om de gouden regels te blijven volgen. Was regelmatig de handen, houd afstand, verlucht ruimtes zoveel mogelijk, en draag een mondmasker waar het moet en waar de afstand niet bewaard kan worden. En blijf vooral thuis als je ‘een beetje ziek’ bent, want dat kan voldoende zijn om anderen te besmetten, mocht je toch corona blijken te hebben.