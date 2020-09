Gents onderwijs houdt zeker tot 18 september de scholen gewoon open: “Veel hangt af van hoe goed we allen de voorschriften volgen” Sabine Van Damme

04 september 2020

12u31 1 Gent Op basis van het rapport van de RAG (Risk Assessment Group) heeft de stad Gent beslist dat het onderwijs al zeker tot 18 september kan verder werken onder ‘code geel’, hetzelfde als vandaag dus. Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) hoopt dat dat zo lang mogelijk kan blijven.

De RAG zorgt voor een risico-evaluatie van de coronacijfers, waarop de lokale crisiscel onderwijs zich dan moet baseren om haar pandemieniveau te bepalen. De RAG geeft een signaal aan die gemeentes waar overwogen zou moeten worden om te schakelen tussen de kleurcodes of scenario’s in het onderwijs. Bij Gent is dat dus voorlopig niet het geval.

Felicitaties en volhouden

“Ik hoop dat dit zo lang mogelijk kan blijven”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). “Dat hangt mede af van hoe goed we allen de voorschriften volgen. Ik wens alvast de leerlingen, de scholen en de Gentenaars te feliciteren voor de manier waarop ze dit doen. Volhouden is de boodschap.”

Noch Gent, noch het arrondissement komen voor op de RAG-lijst van de gemeenten waarvoor het sterk aanbevolen wordt om de lokale crisiscel te laten samenkomen; waar opvolging nodig is, maar geen samenkomst van lokale crisiscel vereist is. Dit bevestigt de bevindingen van het Gentse kernteam onderwijs, dat wekelijks op donderdag samenkomt onder voorzitterschap van de schepen van onderwijs. Dat alles betekent dat Gent zeker tot en met 18 september scenario geel kan aanhouden voor het hele grondgebied.

Niet nodeloos switchen

Elke Decruynaere: “Het is goed dat ouders, scholen en leerkrachten weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Het is daarom heel positief dat er gewerkt wordt met duidelijke scenario’s. Voor Gent is het Kernteam Onderwijs gisteren samengekomen. Daar werden enkele grote lijnen afgesproken, om de schakelingen vlot maar voorbereid te kunnen laten verlopen. Een schakeling, als die nodig zou zijn, zal gebeuren op maandagen, binnen de week nadat het advies werd overgemaakt aan de minister. Er wordt verder onderzocht hoe lang een bepaald scenario moet aangehouden worden, of terug kan opgegeven worden. Daarbij zal men niet nodeloos ‘switchen’ van kleur naar kleur. De schakelingen moeten flexibel genoeg zijn om in te spelen op de actuele situatie, maar moeten ook werkbaar blijven voor scholen en ouders.”