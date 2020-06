Gents natuurstudiebureau Corridor helpt bedrijven met ecologische omschakeling: “Natuur die floreert biedt economische meerwaarde” Yannick De Spiegeleir

11 juni 2020

15u00 0 Gent De klimaatveranderingen stellen ook bedrijven voor uitdagingen. Het Gentse natuurstudiebureau Corridor en haar team van ecologen helpt om het tij te keren. “Velen kennen de mogelijkheden niet van hun eigen bedrijfsterrein”, vertelt ecoloog Peter Claus. “Denk maar aan tijdelijke natuur toestaan op braakliggende bedrijfsterreinen.”

De inzet is niet min. In Vlaanderen is er zo’n 17.000 hectare aan braakliggend bedrijfsterrein die zou kunnen floreren als tijdelijke natuur. “De biodiversiteit aanwakkeren heeft vele voordelen. Per minuut verdwijnen wereldwijd 50 voetbalvelden aan bos en jaarlijks 45.000 soorten organismen. Nochtans zorgen die ecosystemen dat de natuur in evenwicht blijft”, stelt Claus. “Investeren in ecologie heeft ook een grote economische meerwaarde. Om je een voorbeeld te geven: volgens een literatuurstudie van Agentschap voor Natuur en Bos blijken woningen die grenzen aan natuur of uitkijken op een stadspark respectievelijk 9% en 8% in waarde stijgen.

Onnodige projectvertraging

Ecologen verschijnen doorgaans maar in beeld als er moeilijkheden opduiken met de milieuvergunning bij een project. “En dat is jammer, want daardoor gaat er veel kostbare tijd verloren. Projecten lopen weken, maanden en soms jàren vertraging op”, legt Peter Claus van Corridor uit.

Hij haalt het voorbeeld aan van een oude camping aan de kust die zou afgebroken worden en omgetoverd tot een hotel. Dat ging goed, tot bleek dat een koppeltje kuifleeuweriken het braakliggend terrein uitkoos als broedplek. “Als je weet dat er minder dan 10 broedparen van de kuifleeuwerik zijn in België, is het relatief belang van dit koppel voor de biodiversiteit heel groot. Nu proberen we het koppeltje samen met het hotel een toekomst te geven op het terrein, maar dat brengt veel issues met zich mee. De overheid moet overtuigd worden en de tuinarchitecten moeten de plannen opnieuw wijzigen”, aldus Claus.

Vergunning tijdelijke natuur

“Het beste is om bij de start van het bouwproject al een ecoloog te betrekken. Het kan je veel tijd en geld besparen en levert uiteraard ecologische meerwaarde op”, vertelt Peter Claus, ecoloog bij Corridor. “Het is goed als je je daar -zeker bij grotere projecten- van bewust bent en er een actieplan wordt opgemaakt. We gaan voor een win-winsituatie voor de natuur én het project of bedrijf”, zegt Claus. In het geval van de hotelsite aan de kust, had een vergunning tijdelijke natuur veel leed kunnen besparen. Daarmee laat je de natuur even op de braakliggende bedrijfssite toe, zonder dat die voor projectvertraging zorgt. Zelfs als er beschermde soorten opduiken.

Voor ieders budget

Uiteraard is een vergunning tijdelijke natuur niet het enige dat de biodiversiteit op bedrijfsterreinen aanwakkert. Kleine ingrepen zoals kiezen voor grastegels in plaats van betonnen parkings helpen, maar het beste is om het terrein in zijn geheel te bekijken. Corridor kan de ecologische stappen opdelen, zodat het economisch behapbaar blijft. Ook is elke bedrijfssite natuurlijk anders. Daarom kunnen geïnteresseerde bedrijven een eerste -gratis- gesprek aanvragen om hun bedrijfsbiodiversiteit te bespreken.