Gents Milieufront zet wildgroei in de kijker met stoepkrijt Jill Dhondt

22 mei 2020

14u39 1 Gent Het Gents MilieuFront roept vrijdag, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, iedereen op om wilde planten te krijten. Aan de hand van een plantenbijbel kunnen Gentenaren de wildbloei op hun stoep of tuin benoemen, en zo het belang ervan aankaarten.

“Wildbloei heeft een enorme meerwaarde en dat moet gevierd worden”, klinkt het bij het Gents MilieuFront. “Planten helpen de stad te verkoelen, bieden voedsel aan onder meer bijen en andere bestuivers, zijn van belang voor de biodiversiteit en zien er bovendien goed uit.” De plantenliefhebbers stellen voor om een app of naslagwerk te gebruiken waarmee je planten op het voetpad of in de tuin kan herkennen. Om voorbijgangers te laten delen in je wijsheid, kan je de naam van de plant erbij zetten in krijt. Zo krijgen je lockdownwandelingen wat extra fleur.