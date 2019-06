Gents MilieuFront wil van de hele binnenstad fietsstraat maken...maar Watteeuw houdt de boot af

Erik De Troyer

27 juni 2019

13u27 8 Gent Het Gents MilieuFront stelt voor om van het hele gebied binnen de stadsring R40 ‘fietszone’ te maken. Dat zou betekenen dat automobilisten daar geen fietsers meer mogen inhalen. Maar mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) houdt de boot af. “Een fietsstraat waar maar af en toe een fietsers rijdt, dat werkt niet”, zegt hij.

Het Gents MilieuFront (GMF) laat zich inspireren door Kortijk. Daar opent morgen de grootste fietszone van Vlaanderen met 74 aaneengesloten fietsstraten in de binnenstad. In zo’n fietsstraat mogen automobilisten fietsers niet inhalen en mogen meerdere fietsers naast mekaar rijden.

Het Gents MilieuFront ziet de Gentse fietszone in heel het gebied binnen de R40 net als in alle zones 30 in de 19de- en 20ste-eeuwse gordel. “De fietszone heeft een snelheidsremmend effect en komt zo de verkeersveiligheid ten goede”, zegt het GMF. “Het voornaamste argument voor een fietszone is echter consistentie en duidelijkheid. Ze onderstreept dat in stedelijk gebied, waar er kinderen naar school gaan, senioren naar de winkel en pendelaars naar hun werk gaan, waar met andere woorden actieve weggebruikers zoals fietsers en voetgangers vrije baan krijgen.”

Intens gebruik

Schepen Filip Watteeuw (Groen) houdt voorlopig de boot af. “Ik zal over enkele maanden contact opnemen met de mobiliteitsschepen van Kortrijk om te weten wat zijn bevindingen zijn. We kunnen gebruik maken van hun ervaring om te kijken wat bij ons mogelijk is. Sowieso juich ik elk initiatief toe dat de mobiliteit van fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. Een fietsstraat werkt echter enkel als ze ook intens gebruikt wordt. Veel fietsers dwingen af dat automobilisten zich aan de regels van de fietsstraat houden. Een fietsstraat waar maar één of twee fietsers per uur rijden heeft geen zin”, zegt hij.

Voorlopig lijkt er dus geen grote fietszone op komst in Gent. Op dit moment telt Gent 21 fietsstraten en zijn er concrete plannen voor 5 uitbreidingen.