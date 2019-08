Gents MilieuFront wil ‘schoolstraat’ aan élke school Sabine Van Damme

30 augustus 2019

15u05 0 Gent Het Gents MilieuFront (GMF) wil dat elke straat waarin een school is gevestigd, ’s ochtends een half uur autovrij wordt gemaakt. Het principe van ‘schoolstraten’ wordt in Gent al toegepast bij twaalf scholen.

“Als we verwachten dat ouders hun kinderen met de fiets, het openbaar vervoer of te voet naar school sturen, dan moet de directe omgeving rond de school veilig en autovrij zijn”, stelt het GMF. “‘Schoolstraten’, waarbij gemotoriseerd verkeer bij aanvang van de school tussen 8 en 8.30 uur uit de straat worden geweerd, zorgen voor die veilige omgeving. En niet onbelangrijk: geen ronkende en wachtende auto’s vlakbij de schoolpoort zorgt voor een betere luchtkwaliteit voor onze allerkleinsten.” Het GMF vindt ook dat de stad de schoolstraten actiever moet ondersteunen. “Ik ben het idee om zoveel mogelijk schoolstraten in te richten uiteraard genegen”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Maar het zit in het systeem van de schoolstraat dat het de school en de ouders zijn die het initiatief nemen, niet de stad. Het zijn ook zij die de nadarhekken plaatsen en bemannen. Schoolstraten kunnen bijna overal. Alleen op drukke assen, waar ook het openbaar vervoer moet passeren, zoals de stadsring of de Keizer Karelstraat, kan het niet.”

In Gent zijn er al twaalf schoolstraten. Die zijn volledig autovrij tussen 8 en 8.30 uur. Ouders die hun kinderen toch met de auto brengen, moeten hun kind dus verderop afzetten. Het kind kan dan het laatste stuk veilig te voet afleggen. Sinds 1 juli van dit jaar zijn schoolstraten ook officieel opgenomen in het verkeersreglement. Een blauw bordje met in het wit ‘schoolstraat’ erop geschreven duidt zo’n straat . 45 gemeentes volgden reeds dit inspirerend voorbeeld uit Gent. Er loopt ook een Vlaamse campagne om schoolstraten te promoten.