Gents MilieuFront wil regenwater van kerkdaken opvangen en laten infiltreren in de bodem

19 mei 2020

12u42 0 Gent Het is kurkdroog, en als we het weerbericht mogen geloven het blijft ook de komende week zo. Dat begint problematisch te worden. En dus komt het Gents Milieufront (GMF) met een plan. “We moeten het regenwater van de daken van de 47 Gentse kerken opvangen en in de bodem laten infiltreren”, klinkt het.

“Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte”, berekende het GMF. “Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit rechtstreeks af naar de riolering. Een enorme verspilling in deze tijden van extreme droogte! Daarom willen we onderzoeken hoe we dat hemelwater maximaal kunnen opvangen om te hergebruiken of in de aarde te laten infiltreren. Op alle Gentse kerkdaken samen valt jaarlijks zo’n 45 miljoen liter of 45.000 kubieke meter regenwater. Dat kan perfect gebruikt worden voor toepassingen waarvoor we anders kostbaar leidingwater zouden gebruiken, denk aan (openbaar) groen besproeien, toiletten doorspoelen, noem maar op. In de Macharius gebeurt zoiets eigenlijk al. Daar wordt het regenwater opgevangen en gebruikt voor een moestuinbakkenproject op een aanpalend plein.”

Stad ‘klimaatrobuust’ maken

“Anderzijds doen er zich door ons veranderende klimaat steeds vaker hevige regenbuien voor. De plotse toestroom van grote volumes regenwater zorgt dan voor problemen: de riolen kunnen de toevoer van water niet slikken. Putdeksels komen omhoog en straten komen blank te staan. Op plaatsen zonder gescheiden rioolsystemen, zorgt het regenwater dat de riool instroomt bovendien voor een verdunning van het toekomende afvalwater. Dat bemoeilijkt de behandeling in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het opvangen van hemelwater helpt ons dus om wateroverlast, droogte, hittestress en waterschaarste tegen te gaan, en zo de stad klimaatrobuust te maken.”

GMF wil dus onderzoeken hoe het regenwater afkomstig van kerken maximaal kan opvangen en hergebruikt worden, of in de bodem laten geïnfiltreerd. Voor vijf kerken komt er een grondige analyse en een onderbouwd voorstel om concreet het hemelwater af te koppelen van het rioolnet. De onderzoeksfase kan een opstap zijn naar de realisatie van een aantal proefprojecten. GMF dient daarom een projectvoorstel in bij het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting, en zal dit project uitvoeren samen met Ecokerk, Stad Gent, verschillende kerkfabrieken, AquaFlanders, Farys en Join for Water.