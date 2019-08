Gents MilieuFront wil Gents groen laten verwilderen Sabine Van Damme

06 augustus 2019

20u10 0 Gent “Stop met het nodeloos maaien van grasvelden.” Dat is het pleidooi van het GMF. “Uiteraard zijn er plaatsen waar het wel moet”, zegt Steven Geirnaert. “Maar er zijn ook heel wat bermen en vlaktes waar men beter bloemen of ruige graskanten laat schieten.”

“Als je 50 jaar niks doet, dan wordt Gent een bos. En dat is – voor alle duidelijkheid – niet waar wij voor pleiten”, zegt Steven Geirnaert van het GMF. “Wat we wel willen, is dat Gent gecontroleerd verwilderd. Eigenlijk gaat de stad Gent daar al best ver in mee. Zo laten ze bijvoorbeeld het gras op zes begraafplaatsen groeien, en laten ze er mooie bloemenweides ontstaan. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit en voor de insecten, het zorgt er ook voor dat de bodem minder snel uitdroogt. En met de warme zomers die we tegenwoordig kennen, is dat meer dan nodig.”

Geirnaert beseft dat het uiteraard niet overal kan. “Er zijn voetbalveldjes, plaatsen waar mensen met de hond wandelen, de ligweide van de Blaarmeersen en noem maar op. Uiteraard zijn er nog ‘gewone’ grasvelden nodig. Maar op andere plekken is het helemaal niet nodig om continu te maaien. We denken daarbij vooral aan ‘verkeersgroen’, middenbermen, graskanten langs de baan, ongebruikte groene vlaktes waar nooit iemand loopt, dat kan echt veel minder intensief onderhouden worden.”

Bye bye grass

Dat lang niet iedereen het daarmee eens is, beseffen ze bij het GMF ook. Over de begraafplaatsen komt bijvoorbeeld al heel wat kritiek toe bij de stad, over ‘verwildering’ en ‘onkruid’. “Vraag is om te beginnen met wat onkruid is”, zegt Geirnaert. “En het is ook niet aan ons om te bepalen wat mensen mooi moeten vinden. Alleen is het beter voor het milieu, en dus wennen mensen maar beter aan een ‘wilder’ Gent. De stad pakt dat op bepaalde plaats al handig aan, door bijvoorbeeld één strook wel te maaien, en de rest niet. Zo tonen ze aan de bevolking: ‘Het is niet dat we het hier vergeten zijn, maar we kiezen er net voor om de natuur zijn gang te laten gaan.’ Het is gewoon beter om gemaaide grasvelden te vervangen door bloemenweides of extensief beheerde graslanden. Bijkomend voordeel: bloemenweides en verwildering zorgen voor minder werk bij de Groendienst, en minder afval. De Groendienst kan dan meer tijd steken in het onderhoud van bijvoorbeeld geveltuintjes.”

Het GMF hoopt dat de stad Gent het ‘bye bye grasscharter’ wil ondertekenen, iets wat onder meer de stad Aalst al deed. Bevoegd schepen Astrid De Bruycker is het idee voor meer ‘verkeersgroen’ zeker genegen, maar wil dat eerst bespreken met de Groendienst, voor ze beloftes doet. Want verwilderd gras heeft ook nadelen, het trekt bijvoorbeeld meer sluikstorters aan.

