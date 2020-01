Gents MilieuFront wil boom op parkeerplaats van Gentenaars zonder auto Sabine Van Damme

15 januari 2020

20u01 61 Gent “Bijna de helft van de gezinnen in centrum Gent heeft geen auto, en dus ook geen recht op een bewonersparkeerplaats in de buurt. Wij vinden dat ze dat recht op een parkeerplaats moeten kunnen ruilen voor groen in de buurt.” Het is het Gents MilieuFront (GMF) die dat idee lanceert.

“Vlaanderen kent meer parkeerplaatsen dan inwoners”, klinkt het. “Veel van onze openbare ruimte in straten wordt ingepalmd door parkeerplaatsen, en daar is dus geen plaats voor groen, ontmoetingsruimtes, terrasjes of fietsenstallingen. Nochtans beschikken heel wat Gentse gezinnen niet over een auto. 30% van de Gentse gezinnen bezit geen eigen wagen, in Gent-centrum is dat zelfs 47%. De afgelopen 10 jaar is de trend duidelijk: er zijn steeds meer autoloze gezinnen in Gent. Gentenaars krijgen een gratis bewonersvergunning om op straat te parkeren. Maar Gentenaars zonder wagen hebben eigenlijk recht op evenveel voorbehouden ruimte, 12 vierkante meter, voor hen.”

Dus vindt het GMF dat de stad een systeem moet uitwerken waarbij Gentenaars definitief afstand kunnen doen van hun bewonersvergunning. Wie dat doet, belooft geen gebruik meer te maken van zijn recht op gratis parkeren in de buurt. Maar in ruil voor het afstaan van dat recht, moet de stad in de buurt van de woning van dat gezin minstens een halve parkeerplaats opgeven. Op die plek kan dan een boom of een perkje geplaatst worden, of een fietsenstalling, of een kinderspeeltuig. Bewoners kunnen dan betrokken worden bij de aanleg en het onderhoud.