Gents MilieuFront telt 57% minder auto’s in Gent Erik De Troyer

20 april 2020

18u09 0 Gent Het is rustig in de Gentse straten maar hoe rustig nu precies? Het Gents MilieuFront (GMF) stelde vast dat er 57% minder auto’s rijden en 46% minder vrachtwagens.

Het GMF gebruikte 67 zogenaamde Telraam-meetpunten. Met een camera en een computer kunnen bewoners bijhouden hoeveel verkeer er in hun straat rijdt. Een pak minder dus. In totaal blijkt er tijdens de lockdown 57% minder autoverkeer te zijn dan in een vergelijkbare periode in februari en maart. Het aantal vrachtwagens daalt ook met 46%. Opvallend is dat het aantal fietsers met slechts een kwart daalt en het aantal voetgangers met 22%.

“We zien wel dat in het paasweekend de maatregelen minder strikt werden opgevolgd en dat er langzaamaan weer iets meer verkeer komt. Dat is vooral het geval op de verbindingswegen zoals Rozemarijnstraat, Edmond Blockstraat, Dendermondsesteenweg, Brugsesteenweg en de Burggravenlaan”, zegt het GMF.

De milieuorganisatie wil dat de overheid de lockdownsituatie aangrijpt om de publieke ruimte te herdenken.