Gents MilieuFront reageert op column Kurt, maar hij heeft zijn antwoord klaar: “Bomen op parkeerplaatsen is een pestmaatregel, het kan echt wel anders” Sabine Van Damme

20 januari 2020

16u59 3 Gent In zijn column afgelopen weekend haalde Kurt Burgelman het GMF door de mangel, en dan meer specifiek hun idee om bomen te planten op parkeerplaatsen. Het GMF reageerde op Facebook, en nodigt daarin Kurt uit voor een gesprek. “Heel graag”, reageert onze columnist. “Want ik zit liever in het groen dan in de auto, maar dat wil niet zeggen dat auto’s daarom moeten verbannen worden.”

Burgelman kan er in zijn column ‘nogal eens aan draaien’, zoals ze dat in Gent zeggen. Afgelopen weekend reageerde hij op het idee van het GMF, om elk Gents gezin zonder auto het recht te geven op een boom op de parkeerplaats in hun buurt die zij – wegens geen auto dus – niet innemen. “Het GMF wil dus een boom per autoloos gezin. Zullen we ineens elke automobilist vervangen door een eekhoorn?” klonk het onder meer bij Kurt. En ook: “Eerst ontneem je elke automobilist de goesting om nog de stad in te rijden door onlogische lussen en knips aan te leggen, daarna ontzeg je oudere auto’s de toegang en vervolgens ontneem je de laatste moedige overlevers elke mogelijkheid om hun auto nog kwijt te kunnen. Autorijden in Gent lijkt zo meer en meer op een niet te winnen videogame met steeds moeilijker levels”.

Ook in 2020 werden we vorig weekend verblijd door... fanmail van Kurt Burgelman!” Gents MilieuFront (GMF)

Het GMF liet zich niet onbetuigd, en gaf weerwoord op Facebook. “Ook in 2020 werden we vorig weekend verblijd door... fanmail van Kurt Burgelman!”, staat er, gevolgd door een sneer dat deze ‘topfan’ niet in Gent maar in Zevergem woont. Verder klinkt het onder meer: “Het GMF wil van Gent een gezonde, klimaatrobuuste en mooie stad maken waar iedereen gerust en comfortabel kan ademen, bewegen en leven. Als dat een utopie is, wel, dan is het op z’n minst een mooie. Ons inziens toch beter dan Kurt Burgelmans Mad Max-dystopie, waar iedereen zijn bolide overal in vogelvlucht naartoe racet en - als het even kan - vlakbij kan parkeren”. Het GMF besluit de post met: “En Kurt Burgelman.... we nodigen je graag uit voor een gesprek”.

Een gesprek? Laat maar weten waar en wanneer. Liefst op een terras in de schaduw van een boom. Want voor wie eraan mocht twijfelen, ik hou van de natuur Kurt Burgelman

“Een gesprek? Laat maar weten waar en wanneer, ik zal er zijn”, antwoordt Burgelman nu. “Liefst op een terras in de schaduw van een boom. Want voor wie eraan mocht twijfelen, ik hou van de natuur, ik wandel heel vaak in het groen en ik zit liever niet dan wel in een auto. Maar ik vind wel dat er nog ruimte moet zijn voor auto’s. Ik wil graag aan het GMF uitleggen dat er op pakweg de stenen woestijn die de Korenmarkt nu is nog veel plaats is voor bomen en planten. Maar dat het groen in Gent nu al aan zijn lot wordt overgelaten, dat het Citadelpark een ramp is, dat eigenlijk bijna alle Gentse parken er belabberd bij liggen. Dat, zolang er in Gent geen metro is, alles bovengronds moet gebeuren en dat, zolang er geen deftig openbaar vervoer is, we ook auto’s kwijt moeten kunnen. Dat een boom op een parkeerplaats zetten een groene principekwestie is, enkel om mensen te pesten, en dat er echt wel andere oplossingen zijn. Dus dat gesprek, heel graag.”

Wordt vermoedelijk vervolgd.