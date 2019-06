Gents Milieufront (GMF) ruimt 16.800 sigarettenpeuken op Yannick De Spiegeleir

17u41 0 Gent Vrijwilligers van het Gents Milieufront trokken zondagnamiddag de straten op om zoveel mogelijk peuken te verzamelen. “Het grootste deel van het zwerfvuil bestaat immers niet uit blik of plastic, maar uit sigarettenpeuken”, klinkt het.

In totaal raapten de vrijwilligers 16.800 sigarettenpeuken bijeen tijdens hun ‘Peuken Cleanup’. In de ochtend brachten de ijverige opruimers ook de straattag ‘Gent is geen asbak’ aan op 15 openbare locaties in de stad. Om Gentenaars te overtuigen om hun peuken niet langer op de straat te smijten, werden draagbare asbakjes uitgedeeld met de boodschap ‘Nie neute, nie streuje’.