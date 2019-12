Gents Manneke Pis krijgt brandweeruniform voor Sint-Barbara Wouter Spillebeen

04 december 2019

13u10 0 Gent Naar aanleiding van de viering van Sint-Barbara, de patroonheilige van de brandweer, draagt het Gentse Manneke Pis Nestor in de Kraanlei vanaf vandaag een brandweertenue. Lena en Luna, zijn vrouwelijke compagnons, kregen een ambulanciersuniform.

Voor het tweede jaar op rij kregen Nestor, Lena en Luna interventiepakken om de beschermengel van de brandweerlieden te vieren. Traditiegetrouw kleedt de Gentse Sosseteit de beeldjes aan met gepaste outfits. Tot kerst zullen ze als een brandweerman en twee ambulanciers in de Kraanlei pronken.

De brandweer kleedde de beeldjes deze morgen aan met behulp van een ladderwagen. “We willen het feest van Sint-Barbara meer laten leven in ons korps”, klinkt het bij Brandweerzone Centrum. “Tenslotte is het echt ons eigen feest.” Vorig jaar kreeg Nestor nog een helm, maar dit jaar moet hij het zonder stellen. “Die helm was gemaakt van papier-maché en heeft de regen niet overleefd.”