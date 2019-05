Gents Manneke Pies is twee weken Belleman Sabine Van Damme

20u01 0 Gent De Sosseteit Van de Gensche Mannekes Pies Twielink hield zonet een feestelijke inhuldiging van een nieuw kostuum. Het ventje dat op de eerste verdieping van de Kraanlei 17 prijkt, mag 2 weken Belleman zijn.

uiteraard was dus ook de Orde van de Belleman aanwezig. Het Gents Manneke Pies draagt de komende twee weken een exacte kopie van het Belleman-kostuum, met donkerblauwe broek, vest en kepie. Er werd zelfs een mini-bel aan het beeldje bevestigd. Jean Van de Perre, de echte Gentse Belleman, is Peter van deze versie van het manneke. Dat wordt overigens wel vaker in een kostuumpje gehesen. Recent kreeg het zelfs een brandweer-uniform aan.