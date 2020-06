Gents-Libanees koppel opent vijfde contactloos hotel in Gent: “Voor eender welke vraag kan je bij onze virtuele receptie terecht” Jill Dhondt

09 juni 2020

18u38 0 Gent Caroline Delbecque en Nehme Darwiche zwierven eerste de wereld rond, voor ze enkele jaren geleden terug landden in Gent. Vandaag openden ze hun vijfde hotel in de Arteveldestad: The Librarian in Sint-Jansvest. Net zoals hun andere vestigingen heeft ook deze enkele een virtuele receptie, heel corona-proof dus, hoewel dat niet de insteek was. “We geloven dat ons publiek niet benaderd wil worden, maar zelf het voortouw wil nemen wanneer nodig. Op eeder welk moment kunnen de gasten onze virtuele receptie contacteren, voor eender welke vraag.”

Caroline ging na haar studies voor de Marriott-groep werken en reisde zo het Midden-Oosten rond. In de Verenigde Arabische Emiraten leerde ze haar man Nehme Darwiche kennen, en samen startten ze er hun eigen hotelketen: Jannah Hotels. Op vakantie keerden ze vaak terug naar Caroline’s thuisstad Gent, waar Nehme verliefd werd op de historische charme en rijke cultuur van de stad. Hij was het die Caroline overtuigde om hun nomadenleven vaarwel te zwaaien en opnieuw te starten in Gent. In 2016 startten ze hun Gentse avontuur met wat ze het beste kenden: ze openden hun eerste hotel The House of Edward op het Edward Anseeleplein. De jaren erna openden ze ook The House of Trade, A Flemish Tale en The Mansion, alsook het Libanese restaurant Beiruti.

The Librarian is het vijfde hotel dat Caroline en Nehwe openen in Gent, goed voor negen kamers. Zowel de naam als de inrichting verwijzen naar De Krook, dat te zien is vanop het dakterras. Net zoals haar zusterhotels wil The Librarian het beste van een vijfsterrenhotel combineren met een huiselijke sfeer. “Dat merk je voorbeeld heel goed aan het beddengoed, gemaakt van het zachtste linnen en de beste matrassen”, zegt Caroline. “Het zit hem in de details: zoals de planten in de gang die de plek warmer maken, of de belichting aan de spiegels die je doen stralen. Het resultaat is het beste van twee werelden.”

Geen receptie, geen wachtrijen

Caroline en Nehme kozen er bewust voor om geen fysieke receptie te installeren, maar wel een virtuele butlerervaring indien gewenst. “Geen wachtrijen of papierwerk bij het inchecken of weggaan. Wanneer je boekt, ontvang je een code die je toegang verleent tot het pand en je eigen kamer, en een mail met alle uitleg. Heb je nog vragen voor, tijdens of na je verblijf, dan kan je de virtuele receptie een berichtje sturen of bellen. Dat kan voor eender wat zijn: een restaurantboeking, aanbevelingen of zelfs een verse handdoek. De virtuele receptie is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar via chat, mail en telefoon.”

Het systeem dat het duo op poten zetten, is toevallig heel geschikt voor de situatie van vandaag. “Het is intussen vijf jaar geleden dat we ons eerste hotel openden in Gent, toen wisten we nog niet van het coronavirus af. Ons doel was om het gedoe van een fysieke receptie te vermijden, maar vandaag blijkt dat dit systeem ook heel corona-proof is. Afstand bewaren is het nieuwe normaal geworden.”

Uitbreiden naar pottenbakken

The Librarian is niet het enige project dat Caroline en Nehme dit jaar lanceerden. Een week geleden openden ze een coworking space voor pottenbakkers: Claymates. Daar kunnen de geoefende pottenbakkers en keramische kunstenaars naar hartenlust hun passie uitoefenen. Normaal is er plaats voor tien pottenbakkers tegelijk, maar zolang de coronamaatregelen gelden kunnen er maximum zes personen binnen.

The Librarian, Sint-Jansvest 15, Gent. Prijzen vanaf 65 euro per nacht.