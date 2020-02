Gents koppel ontwerpt stickers voor kinderschoenen: vosje vertelt wat links en rechts is Jill Dhondt

27 februari 2020

00u00 0 Gent Hoe maak je kinderen duidelijk welke schoen aan welke voet moet? Met kleurrijke stickers in twee delen. Gentenaars Karen De Rycke en Ad Eggermont kwamen op het idee toen ze hun eigen kinderen zagen worstelen met hun schoenen.

"Toen onze dochter haar schoenen zelf begon aan te trekken, merkten we dat ze die vaak omgekeerd droeg", zegt het Gentse koppel Karen De Rycke en Ad Eggermont - zij is grafisch vormgever, hij webdesigner. "Omdat we geen oplossingen vonden op de markt, begonnen we zelf stickervellen te ontwerpen die kinderen helpen om hun schoenen juist aan te doen. Zo werd 1-2-Go geboren: een webshop waar de stickers te koop worden aangeboden. We hopen zo andere kinderen en hun ouders te helpen om nooit meer de verkeerde voet in een schoen te steken."

Robots of geisha's

Karen en Ad maakten zes vellen met telkens vier stickers die in tweeën gesneden zijn. De linkerhelft kleef je in de linkerschoen, en omgekeerd. Als de schoenen op de juiste manier naast elkaar worden geplaatst, vormen ze één geheel. Elk stickervel heeft een eigen thema: bosdieren, robots, prinsessen, 'party animals', huisdieren of geisha's.

Het vierjarige dochtertje van Karen en Ad, Edith, kan niet genoeg krijgen van de 'monstertjes' en ook heel wat van hun vrienden hebben de stickers al getest. "Sindsdien vragen de kinderen er zelf naar, telkens wanneer ze nieuwe schoenen krijgen", zegt Ad. "Er was zelfs een kindje van een bevriend koppel dat een nieuw paar schoenen - zonder stickers - opnieuw begon te wisselen."

Zweet kan geen kwaad

De stickers werden zodanig ontworpen dat ze niet enkel tegen een stootje kunnen, maar ook aangenaam voelen. "Ik ben zelf gevoelig voor wat er aan mijn voeten komt", zegt Karen. "We kozen bewust voor textielstickers, die blijven mooi hangen in eender welke omstandigheid en op eender welk oppervlak. Water of zweet, het maakt niet uit. Ook op stof, leer of plastic komen ze niet los na verloop van tijd."

Meer info: 1-2-go.be