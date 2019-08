Gents, internationaal of gelinkt aan metal: Proeven is de boodschap op het Gents Bierfestival Wouter Spillebeen

17 augustus 2019

19u30 0 Gent Gentse bierliefhebbers laten zich niet afschrikken door de regen en verzamelen vandaag op het tiende Gents Bierfestival in de school Het Spectrum, de voormalige VIP-school. De jubileumeditie, gepaard met een degustatieglas met een gouden opdruk, heeft onder andere een speciale bar voor bieren gelinkt aan metalbands.

Turbeau Noir, het officiële bier van Franky De Smet – Van Damme van Channel Zero en het bier Black Sabbath, vernoemd naar de band, pronken onder andere op de kaart van de Full Metal Bar op het Gents Bierfestival. Die staat volledig in het teken van de metalmuziek en is daarmee misschien de meest bijzondere bar van het festival. En dat kunnen de bezoekers wel smaken, want er staat permanent een rij aan te schuiven. Gentse bieren zoals de Dude Where Are My Pants van Dok Brewing Company staan dan weer traditioneel in de kijker op de bar van Gent Brouwt.

Een gewoon pintje is op het festival dan weer moeilijker te vinden. Logisch, aangezien de organisatoren de bezoekers zo veel mogelijk willen laten proeven van het beste dat de grootste en kleinste brouwers uit de hele wereld te bieden hebben. Op het festival zijn dit jaar opvallend veel zure en bitteren bieren te proeven. Aangezien de organisatie al meermaals onbewust trends in het bierlandschap voorspelde, is dat misschien een voorteken.

De tiende editie van het bierfestival is ondanks een paar regenbuien een succes geworden, zegt voorzitter van de Gentse Biervereniging Erwin Plancke, die het festival mee organiseert. “We hadden een extra zaal voorzien die enkel open zou gaan als het begon te regenen. Gelukkig hadden we die, zodat iedereen naar binnen is gegaan in plaats van naar huis. Bij een vorige editie was het anders”, lacht hij.