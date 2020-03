Gents idee om daklozen op te vangen in hostels opgepikt in Nederland Cedric Matthys

20 maart 2020

16u18 0 Gent Utrecht heeft het idee om net als Gent daklozen te slapen te leggen in hostels. Om het coronavirus in te dammen, werd ook daar beslist om het aantal plaatsen in de nachtopvang te beperken. De Nederlandse stad zocht alvast contact met Gents s chepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a).

De stunt van schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) krijgt navolging bij onze noorderburen. Ook de Nederlandse stad Utrecht is van plan om daklozen op te vangen in hostels. “Net als in Gent is ook daar het aantal plaatsen in de nachtopvang teruggedrongen”, legt Coddens uit. “Om het coronavirus in te dammen, moesten wij onze capaciteit halveren. Spijtig genoeg moesten we deze keuze maken, want normaal gezien benutten we in de winter al onze 105 plaatsen plaatsen.”

De Stad Utrecht kwam bij Rudy Coddens terecht via een artikeltje in onze krant. Hij legde aan de Nederlandse ambtenaren uit hoe hij te werk ging. “Nadat de maatregelen vorige week bekend raakte, zocht ik contact met de Gentse hotelsector", zegt hij. “Daar staan sinds het begin van de coronacrisis heel wat bedden leeg. We hoopten er enkele te kunnen huren, wat intussen aardig lukt. Vanavond (vrijdagavond, nvdr.) beschikken we over 17 bedden bij verschillende hostels en het ziet ernaar uit er binnenkort nog 20 bij komen. Hiermee komen we nog niet aan onze oorspronkelijke capaciteit, maar we werken eraan.”

Geen douche

Naast de nachtopvang, zal de schepen het met zijn Nederlandse collega’s ongetwijfeld gehad hebben over de meer algemene problemen in de daklozencentra door corona. Zo sloot dinsdagochtend De Fontein aan het Edmond Van Beverenplein. Hier konden Gentse daklozen terecht voor een kom warme soep, een douche of beperkte medische verzorging. De Orde van Malta, die het daklozencentrum uitbaadt, vond echter dat de veiligheid van haar personeel niet meer garandeerd was.

“Ook dat probleem is intussen van de baan”, legt Coddens uit. “Vanaf maandag kunnen de daklozen terecht in de sportarena Tolhuis in de Tolhuislaan. Ook de twee inloopcentra aan de Oude Houtlei en de Pannestraat gaan opnieuw open. Na wat interne veranderingen vonden we genoeg werkkrachten om al deze diensten op te houden. Ik ben het personeel enorm dankbaar dat ze ook in deze moeilijke tijden hun beste beentje voorzetten.”