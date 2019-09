Gents horeca-man Peter Beernaert overleden Sabine Van Damme

30 september 2019

20u02 0 Gent Wie de voorbije decennia iets met de Gentse horeca te maken heeft gehad, kent Peter Beernaert. De man die zovele zaken heeft opgestart, is eind vorige week overleden. Zaterdag wordt afscheid genomen van de flamboyante horeca-man.

Peter Beernaert werd maar 55, maar hij heeft wel geleefd aan dubbele snelheid. Aan regels had hij lak, altijd al gehad. Op zijn 16de al ging hij van school af. Hij ging aan de slag als metser-diener, werkte ook in de haven, in de Uco, deed stellingenwerk. 12 stielen en 13 ongelukken dus, tot hij – net als altijd ‘toevallig’ – zijn roeping vond in de horeca.

Peter startte de ene na de andere zaak op in Gent, en ook ver daarbuiten. Volk lokken lukte hem altijd. “Hij bleef tot het nieuwe er voor hem af was”, zegt zijn broer Luc. “Dan ging hij op zoek naar een ander, nieuw avontuur. Een horeca-opleiding heeft hij nooit gevolgd, hij was echt een self-made-man. Maar dan dus echt wel eentje die lak had aan regels.” De Regenboog in de Sint-Amandsstraat, de Picardië op de Hooiaard, Utopia in de Papegaaistraat, de Neptune op het Veerleplein, danscafé Fantastic in Drongenhof, de bowling aan het Gravensteen, het zijn allemaal zaken die Peter opstartte in Gent. Het Gouden Hoofd in Zwijnaarde, zijn geboortedorp, heeft hij het langst van allemaal open gehouden. Die zaak bestaat nog steeds. “Maar hij had ook zaken buiten Gent, zelfs in het buitenland”, zegt Luc. “Via via werd hij kok in Frankrijk, hij werkte zelfs een tijd in Spanje. Zijn laatste zaak was Come & Sea in Oostende. Ook weer daar beland via een vriend.”

Peter woonde de laatste jaren in Herzele. Zijn gezondheid liet al enkele jaren te wensen over, en toch kwamen zijn hartaanval en zijn dood onverwacht. Vrienden en kennissen zijn er het hart van in. Ze noemen Peter een ‘wijs varken’, een levensgenieter, een feestbeest, een gangmaker, en een schitterende kok. Iemand waar je vrolijk van werd en die door iedereen graag werd gezien. Peter laat een dochter en vier kleinkinderen na.

Er wordt afscheid genomen van Peter op zaterdag 5 oktober in het crematorium van Lochristi, om 13 uur. Iedereen is welkom.